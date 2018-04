Governo | stallo della trattativa | parlamentari in vacanza fino a dopo il 1 maggio

Governo 2018 - italiani stanchi dello stallo. E il 58% è per il voto : Il sondaggio: senza intese, meglio elezioni subito. M5S e Lega recuperano terreno L'EDITORIALE / Reazioni a catena - di PAOLO GIACOMIN Ora Di Maio si aggrappa al Pd FOCUS Partiti matrioska, così ...

Nuovo Governo - è stallo. Mattarella : 'Non c'è una maggioranza - serve altro tempo'. Di Maio chiude a FI : Dal primo giro di consultazioni non sono emerse intese. Il leader dei 5 Stelle ha ha riproposto il 'contratto di governo' a Lega e Pd. I dem hanno confermato la linea dell'opposizione -

Governo : in stallo le trattative M5S-Lega : Stamattina ci sono stati gli incontri dei 5 Stelle coi capigruppo: il Pd ha scelto di disertare. Con FI resta lo scoglio Berlusconi. Mercoledì inizieranno le consultazioni al Quirinale, ma è quasi ...

Stallo Ars - Governo al bivio Due strade per avere i numeri : I governi di minoranza sono esistiti, capita, ma per durare e non condannare alla paralisi l'attività legislativa, hanno bisogno di un'intesa politica che incornici la loro stessa esistenza. Sono le ...

Pd : fase difficile - ora spettatore dopo 5 anni di Governo. Solo uno stallo può rimetterlo in gioco : Oggi la segreteria del partito ha confermato la linea: 'opposizione sì ma non Aventino'. Si andrà alla conta per i capigruppo perché Guerini e Marcucci sono entrambi troppo vicini a renzi. Si amplia ...