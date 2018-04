Governo | Salvini | «Stop a vertici centrodestra | chiedo incontro a Di Maio»

Governo - Salvini chiede incontro a Di Maio. "No vertice di centrodestra" : Il leghista: "Unico dialogo possibile è tra Lega e M5S" Centrodestra unito solo per il Colle. Ma sulle alleanze è spaccatura - di A.COPPARI Governo 2018, Di Maio a Salvini: "No alle ammucchiate" IL ...

Salvini : unico dialogo che rispetta voto è Lega-M5s. Fico : partiti dialoghino per formare Governo : Secondo il leader del Carroccio, centrodestra e M5S "devono avere la responsabilità di mettersi a un tavolo e ragionare di pensioni, tasse, giovani, Europa, giustizia, scuola, lavoro. Io sono pronto a farlo anche domani. Se qualcuno non ha voglia di farlo e non si sente in grado di governare, lo dica"

SONDAGGI POLITICI - LEADER & Governo/ Di Maio al 45% - Salvini supera Gentiloni : crollo Renzi : SONDAGGI Elettorali POLITICI, quale alleanza di GOVERNO? Ultime notizie e scenari, M5s-Lega al 46%: ritorno alle Elezioni la miglior alternativa, bocciata esecutivo Centrodestra(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:25:00 GMT)

Governo - Berlusconi per un Nazareno-bis : Salvini lo stoppa : Un Pd debole, indeciso, privo di certezze torna al centro della scena politica. Forse non volendolo; certamente strattonato dal centrodestra e dal Movimento Cinque stelle, non perchè amato ma perchè ad oggi rappresenta l'arma di distruzione di massa all'interno dell'...

Salvini : 'M5s smetta di mettersi al centro del mondo' - Fico : 'I partiti dialoghino per formare il Governo' : "Il dialogo è possibile con i 5 Stelle, ma a patto che la smettano di porre veti e di mettersi al centro del mondo, visto che sono arrivati secondi e non primi". Lo ha detto il leader della Lega, ...

Governo : Salvini continua a sperare nel M5S Video : Il #centrodestra si riunisce, l'incontro si è svolto ad Arcore nella dimora del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Un centrodestra che sembrava essersi ricompattato dopo le tensioni te alle divergenze tra Berlusconi e #Salvini sulla linea da tenere in vista del secondo giro di consultazioni. L'incontro nella residenza dell'ex cav Secondo alcune fonti dell'Ansa, nuove tensioni si registrano dopo l'incontro nella residenza dell'ex cav. È ...

Salvini : Governo - buon senso o si rivota : 10.28 "Se tutti continuano a dire'no,no,no..' e a mettere veti, a dire 'quello non mi piace,quello mi sta antipatico', non se ne esce".Lo ha detto ad Agorà il segretario della Lega, Salvini, parlando del dibattito sulla formazione del governo. "Io sarei orgoglioso di fare il premier -ha aggiunto- ma se ci fosse una situazione diversa che permette all'Italia di andare avanti, io non dico 'o Salvini o nessuno', se tutti usassero lo stesso ...

Governo - Meloni : 'Salvini spieghi a Di Maio che non ci dividiamo' : Al vertice ad Arcore "abbiamo concordato che spetta al centrodestra formare il Governo, Di Maio se ne faccia una ragione". Lo ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, aggiungendo ...