Governo | Salvini | in agenda nessun vertice di centrodestra

Salvini : Governo M5s-centrodestra ha 51% possibilità di nascere : San Daniele , UD, , 9 apr. , askanews, 'Ci sono il 51 per cento di possibilità di fare un Governo tra il Centrodestra e il Movimento 5 Stelle'. Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a San ...

Di Maio a Salvini : Governo M5s-centrodestra con Cav ha lo 0% : Roma, 9 apr. , askanews, 'C'è lo 0% di possibilità che il MoVimento 5 Stelle vada al Governo con Berlusconi e con l'ammucchiata di centrodestra'. Lo ha scritto il candidato premier M5s Luigi Di Maio ...

SONDAGGI POLITICI - LEADER & Governo/ Di Maio al 45% - Salvini supera Gentiloni : crollo Renzi : SONDAGGI Elettorali POLITICI, quale alleanza di GOVERNO? Ultime notizie e scenari, M5s-Lega al 46%: ritorno alle Elezioni la miglior alternativa, bocciata esecutivo Centrodestra(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:25:00 GMT)