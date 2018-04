: Governo, M5s: “Chiediamo atto di responsabilità al Pd”. Orlando: “Renzi lasci lavorare Martina” - petergomezblog : Governo, M5s: “Chiediamo atto di responsabilità al Pd”. Orlando: “Renzi lasci lavorare Martina” - petergomezblog : Toninelli: ‘Chiediamo atto di responsabilità al Pd’ Martina: ‘Ambigui, così confronto impossibile’ - NotizieIN : Governo, Orlando: Pd non tema dialogo -

"Il Pd non deve temere l'incontro con M5S ma prima Di Maio chiuda alla Lega". Così il ministro della Giustizia,a "Repubblica", parlando delle prossime consultazioni e di un eventuale incontro tra Martina e Di Maio.apprezza che i toni del M5S verso il Pd sono cambiati, ma che ciò "porti a fatti concreti è un altro discorso. Bisogna guardare i contenuti e non i tatticismi", ha detto stamane su Radio Capital.Per il ministro"rivolgersi a Salvini e al Pd in modo indifferente al merito" è poco credibile.(Di lunedì 9 aprile 2018)