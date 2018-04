Governo | nuove consultazioni in due giorni e non prima di giovedì

Centrodestra - vertice ad Arcore : “Unità della coalizione”. Ora è ufficiale : Pd in un Governo o nuove elezioni : I tre leader di Centrodestra riuniti ad Arcore hanno ribadito la linea: la coalizione non solo resta unita, ma chiede anche di esprimere il presidente del Consiglio. Che tradotto significa: o il Partito democratico sostiene un governo o si ritorna al voto. A pochi giorni dal primo giro di consultazioni di Sergio Mattarella, continuano i veti incrociati dei partiti. E nello stallo generale emerge chiara la situazione: i 5 stelle non sono ...

Mattarella "ora nuove Consultazioni"/ Di Maio - "contratto Governo con Pd o Lega" - scontro Salvini-Berlusconi : Mattarella, 'nuove Consultazioni prossima settimana': Di Maio, 'contratto Governo con Pd o Lega', scontro Salvini-Berlusconi su apertura a M5s.

Mattarella : la prossima settimana nuove consultazioni per Governo : Roma, 5 apr. , askanews, 'Molte forze politiche mi hanno chiesto più tempo'. E quindi 'ci sarà la prossima settimana un nuovo giro di consultazioni'. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio ...

Sondaggi Politici/ Governo o nuove Elezioni? M5s al 33% - Lega supera il Pd : crollo Berlusconi : Sondaggi Politici Elettorali, verso il Governo M5s-Lega: i punti del programma da "tagliare" per l'accordo Salvini-Di Maio. Cosa preferiscono gli italiani per il prossimo esecutivo?

SONDAGGI POLITICI/ Nuovo Governo : il 28% sceglie M5s-Lega - nuove elezioni meglio di accordi con Berlusconi : SONDAGGI POLITICI Elettorali, verso il Governo M5s-Lega: i punti del programma da "tagliare" per l'accordo Salvini-Di Maio. Cosa preferiscono gli italiani per il prossimo esecutivo?

Governo : Di Maio - noi unici ad avere vantaggi da nuove elezioni : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Se non ci dovessero essere le condizioni per formare un Governo, e io non lo spero, si torna al voto e sono sicuro che gli italiani voteranno in un ballottaggio tra noi e forse Salvini e si deciderà chi dovrà andare al Governo. Siamo gli unici in questo momento che hanno un vantaggio ad andare votare”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì. L'articolo Governo: Di Maio, noi unici ad avere vantaggi ...

Sondaggi - Governo M5s-Lega/ Accordo Di Maio-Salvini piace al 33% : altrimenti - meglio nuove Elezioni : Sondaggi, Governo Lega-M5s: l'Accordo Salvini-Di Maio convince il 33% degli italiani. Le alternative e gli scenari: nuove Elezioni, Accordo M5s-Pd e Esecutivo del Presidente Mattarella

Governo - si lavora ai “tre modi” per risolvere la crisi (senza andare a nuove elezioni) : Ci sono due binari su cui si lavora: uno pubblico, fatto di tweet, video, botta e risposta sui giornali, uno lontano dai riflettori, fatto di incontri, telefonate e "soluzioni creative" alla crisi di Governo. Prima o poi, però, i due binari dovranno incontrarsi.Continua a leggere

Governo - Salvini-Di Maio/ Consensi sù - rischio nuove elezioni : duello Lega-M5s - "partiamo dai punti fermi" : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, "a noi il premier", replica il leader Lega "ritorno al voto? Al 50%..". Accordi possibili, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua

Governo - Salvini apre a Di Maio/ Patto M5s-Lega ma solo su nuove elezioni : ira Berlusconi e Meloni : Governo, Salvini apre a Di Maio: Patto M5s-Lega ma solo per nuove elezioni a breve. Veto Mattarella, ira di Berlusconi e Meloni che non vogliono i Cinque Stelle in accordo

Quale Governo? Parola ai lettori Partecipa ai sondaggi di Affari Che tipo di alleanza? Nuove elezioni? : Governo, tutto in alto mare. Fino al 23 marzo, giorno in cui si riuniscono per la prima volta le Nuove Camere e si eleggono i rispettivi presidenti, siamo alla guerra di posizionamento. Il Pd, vero ago della bilancia nonostante la pesante sconfitta elettorale, appare... Segui su Affaritaliani.it

Pd - Franceschini : “Governo a tempo solo per le riforme - poi nuove elezioni. E’ il momento di scrivere le regole insieme” : Non tutto è perduto, la legislatura – in particolare – non è perduta. Piuttosto “è il momento di scrivere le regole tutti insieme“. E’ la via d’uscita indicata dal ministro della Cultura Dario Franceschini che in un’intervista al Corriere della Sera si fa da ulteriore portavoce della possibilità di “scongelamento” dei voti del Pd in Parlamento. Dopo la direzione del Pd che ha ribadito che il ...

Berlusconi ha chiesto ai partiti di evitare nuove elezioni e di formare un Governo : Silvio Berlusconi parla alla Stampa della difficile risoluzione dell'impasse politica dell'Italia dopo le elezioni, che secondo lui hanno sancito sostanzialmente due cose. Dice il presidente di Forza Italia: "Ciò significa due cose: che il centro-destra ha il diritto ma soprattutto il dovere di guidare il prossimo governo, e che nessuno, fra chi ha ottenuto un consenso importante dagli elettori, può ...