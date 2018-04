Governo | Martina | “M5s? Non facciamo il piano b di nessuno | non cerchino di tirarci per

Governo - Di Maio 'Da Martina passi avanti'. Salvini 'Governo Pd-M5s Mamma mia...' : ... apprezzando il commento, seppur prudente e cauto, dello stesso Maurizio Martina che, ad evitare fraintendimenti, ci tiene a precisare: 'la linea politica dem non cambia'. Matteo Salvini assiste al ...

Governo - Di Maio : passo avanti da Martina : 15.29 "Vediamo che ci sono delle evoluzioni negli altri movimenti",ha detto Di Maio a Ivrea. "Registro come un passo avanti le dichiarazioni di stamattina di Martina", ha aggiunto il leader pentastellato a proposito del segretario reggente Pd che ha apprezzato i toni della sua apertura. Quanto al centrodestra, Di Maio ha detto "sono consapevole che Salvini sappia che al Quirinale o ci vai con il 17% o con il 37%, comunque non fa il 51%."

Governo - Di Maio : “Vediamo evoluzioni nel centrodestra e nel Pd. Dichiarazioni di Martina sono un passo avanti” : “Vediamo che ci sono delle evoluzioni negli altri schieramenti, evoluzioni a cui guardiamo. Registro come un passo in avanti la dichiarazione di stamattina del segretario del Pd Martina come sono ben consapevole che Matteo Salvini sappia che al Quirinale o ci vai con il 17% o con il 37% in ogni caso non fa 51% e quindi non crei una maggioranza”. Lo ha detto il leader del M5s Luigi Di Maio, incontrando i giornalisti a margine del ...

Governo - Di Maio : passo in avanti dichiarazioni Martina : Ivrea , To, , 7 apr. , askanews, 'Registro come un passo in avanti la dichiarazione del segretario Maurizio Martina'. Lo ha detto il capo politico e candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, a ...

Governo - Martina : ok autocritica di Di Maio - ma resta ambiguità : «L'autocritica nei toni è apprezzabile, resta evidente l'ambiguità politica. Noi continuiamo a pensare che la differenza la fanno i contenuti. Da questo punto di vista non vedo novità. Il tempo dell'ambiguità è finito». Così il reggente Pd, Maurizio

Governo 2018 - Salvini : "M5S col Pd? Mamma mia...". E Martina su Di Maio : restano ambiguità : Il Leader leghista: "Governo serio o si torna al voto e noi stravinciamo". Martina sulle avances dei grillini: "Bene autocritica ma resta ambiguità" Ora Di Maio si aggrappa al Pd FOCUS Partiti ...

Di Maio al Pd : diamo un Governo al Paese. Martina : passo avanti nei toni - ma ambiguità restano : Salvini ha dimostrato di saper mantenere la parola data, ora vediamo se avrà la forza di dimostrare la sua autonomia politica da Berlusconi". Per quanto riguarda la sua candidatura a premier poi, ...

Governo - Martina (Pd) a Di Maio : “Apprezzabile autocritica nei toni - ma resta ambiguità. Non vedo grandi novità nei contenuti” : “Noi continuiamo a pensare che la differenza la fanno i contenuti e da questo punto di vista non vedo grandi novità”. Il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, a margine della convention ‘Sinistra Anno Zero’ alla quale il segretario reggente del Partito Democratico, commenta così il nuovo appello di Luigi Di Maio al Partito Democratico. “Mi sembra evidente che M5s e centrodestra – continua Martina ...

Governo - no del Pd al dialogo con M5S. Martina : «Così confronto impossibile». FI divisa su Di Maio : Il segretario reggente: « Leggo che il capogruppo al Senato pentastellato ritiene il dem ”responsabile del fallimento delle politiche di questi anni”. Finiscano i tatticismi»

Governo : Martina - dialogo con M5S è impossibile : Roma, 6 apr. (AdnKronos) – “Leggo che il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle ritiene il Pd ‘responsabile del fallimento delle politiche di questi anni’. è chiaro che queste parole dimostrano l’impossibilità di un confronto con noi”. Lo dichiara il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina.“Finiscano con i tatticismi esasperati, con la logica ambigua dei due forni come se non contassero nulla i ...

Governo - Martina frena il M5s : 'Impossibile un confronto con loro' : "Il capogruppo al Senato del M5s ritiene il Pd 'responsabile del fallimento delle politiche di questi anni'. Queste parole dimostrano l'impossibilità di un confronto con noi". Lo afferma il segretario ...

Governo - M5s : “Chiediamo atto di responsabilità al Pd”. Orlando : “Renzi lasci lavorare Martina” : E’ guerra aperta dentro il Partito democratico. Dopo l’offerta dei 5 stelle, esplicitata al termine delle consultazioni con il Colle, è stato il capogruppo M5s al Senato Danilo Toninelli a rilanciare e rivolgersi direttamente al segretario reggente Maurizio Martina: “Con lui”, ha detto in diretta su Agorà a Rai3, “abbiamo dialogato nella costituzione dei presidenti di Camera e Senato e degli uffici di presidenza. A lui ...

CONSULTAZIONI - DI MAIO “Governo CON LEGA O PD”/ Decisivi Salvini e Martina - Mattarella “non c’è maggioranza” : CONSULTAZIONI Quirinale da Mattarella: Governo, "non c'è maggioranza", diretta streaming video. Di MAIO, "contratto con LEGA o Pd", Salvini "Centrodestra unito", Berlusconi "niente M5s"(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 17:57:00 GMT)

Consultazioni - Martina - Pd - : no ipotesi Governo. Chi ha vinto sia responsabile : Sono scelte di natura politica". Martina spiega: "Si tratta per noi di capire se queste forze siano in grado di avanzare un'ipotesi di governo praticabile coerentemente. Lo dicano chiaramente. Si ...