Governo | Di Maio | non farò premier per tirare a campare

Di Maio risponde a Salvini : "C'è lo 0% di possibilità di un Governo M5S-Berlusconi" : Non si è fatta attendere la risposta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini: "C'è lo 0% di possibilità che il MoVimento 5 Stelle vada al Governo con Berlusconi e con l'ammucchiata di centrodestra". Il leader della Lega pochi minuti fa aveva parlato di un "51% di possibilità" di arrivare ad un accordo per formare un Governo con il Movimento 5 Stelle e il centrodestra al completo. Salvini era evidentemente convinto che ci fossero dei margini di ...

Governo : ex M5S Labriola (Fi) - Di Maio punta all’opposizione : Roma, 9 apr. (AdnKronos) – ‘La coalizione di centrodestra si recherà coesa dal Capo dello Stato in questa seconda settimana di consultazioni, aprendo porte e finestre a tutti coloro che dimostreranno realmente di volere lavorare per il bene del Paese e che favoriranno la formazione di un esecutivo capace di dare risposte concrete alle tante emergenze esistenti con le quali gli italiani devono confrontarsi ogni giorno”. Lo ...

Salvini - “Governo M5s-Centrodestra al 51%/ Di Maio replica - “con Berlusconi? Lo 0% di possibilità” : Governo, Matteo Salvini "chiedo a Di Maio un incontro prima delle Consultazioni. Stop ad altri vertici del Centrodestra: o accordo con M5s oppure si torna alle Elezioni". E intanto Maroni..(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 14:40:00 GMT)

Cosa ha detto Salvini su un'alleanza di Governo con i 5 Stelle (Di Maio all'angolo?) : "Se tutti usassero lo stesso buonsenso ne usciremmo, se tutti rimangono fermi sulle loro posizioni e non c'è un governo, si vota". Il giorno dopo il vertice di centrodestra, il primo messaggio di Matteo Salvini è...

Salvini : «Al 51% si farà un Governo centrodestra-M5S». Di Maio insiste : «Con Berlusconi 0% di possibilità» : «Non ci sono altri vertici, non è che possiamo far vertici tutti i giorni. Esiste il telefono fortunatamente, nel 2018», lo ha detto a Udine il leader della Lega Matteo...