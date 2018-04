GOTHAM - Legion Of Horribles Recensione dell' episodio 4x17 Mandatory

lostinaflashforward

(Di lunedì 9 aprile 2018) Dopo diversi episodi in cui avevo ben poco da lamentarmi, gli sceneggiatori dipresentano una puntata che non riesce a convincermi del tutto e che mi lascia perplessa. Forse perché su “Brunch Meeting” mi ero ormai fatta grandi aspettative, che sono state in parte disattese, soprattutto perché pare che gli autori si siano scordati parte degli ultimi sviluppi di certi personaggi.Certoè un prodotto di intrattenimento, e non pretendo sicuramente un livello simile a serie come Westworld tanto per dire, ma in questa stagione la serie era riuscita a riprendersi e a proporre trame interessanti, che riuscivano nello scopo di intrattenere e incuriosire, ma purtroppo, a sei episodi dal finale, mi fa pensare possano ricadere nelle brutte abitudini.- "Chi c'è al St. Ignatius?"4x16 "One Of My Three Soups"Intendiamoci, Cameron Monaghan ...