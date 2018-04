Gossip Amici 17 | Daniele cambia squadra per amore | Biondo nei ' Bianchi'

Giulia Michelini - Serale Amici 2018/ L’attrice ritrova il suo ex Marco Bocci - nuovo Gossip in arrivo? : Giulia Michelini, l'attrice farà parte della commissione esterna del Serale Amici 2018: al suo fianco anche l'ex fidanzato Marco Bocci, nuovo gossip in arrivo?(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 09:10:00 GMT)

Gossip e Tv : Emma Marrone - da coach di Amici a giudice di X Factor? Video : La dodicesima edizione di #X Factor sta scaldando i motori: anche se le nuove puntate del talent show andranno in onda da ottobre 2018 su Sky, gia' da adesso gli addetti ai lavori sono alla ricerca dei personaggi che giudicheranno le esibizioni dei ragazzi in gara. Data per certa l'assenza di Levante e in forse quella di Manuel Agnelli, un noto sito di #Gossip sostiene che sarebbero stati contattati due amatissimi cantanti per il ruolo di ...

Gossip e Tv : Emma Marrone - da coach di Amici a giudice di X Factor? : La dodicesima edizione di X Factor sta scaldando i motori: anche se le nuove puntate del talent show andranno in onda da ottobre 2018 su Sky, già da adesso gli addetti ai lavori sono alla ricerca dei personaggi che giudicheranno le esibizioni dei ragazzi in gara. Data per certa l'assenza di Levante e in forse quella di Manuel Agnelli, un noto sito di Gossip sostiene che sarebbero stati contattati due amatissimi cantanti per il ruolo di giudici ...

Biondo ed Emma fidanzati?/ Amici 17 - scoppia il Gossip tra lezioni di italiano e coccole - e Annalisa Scarrone? : Biondo prima pazzo di Annalisa Scarrone e poi di Emma Muscat, la sua collega ad Amici 17, i due sono davvero fidanzati? Ecco gli ultimi rumors sulla presunta coppia(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 04:27:00 GMT)

Lauren Celentano e Daniele Rommelli stanno insieme?/ Amici 17 - nuovo amore? Un video scatena il Gossip : Amici 17, è nato un nuovo amore nella scuola di Canale 5? Tra Lauren Celentano e Daniele Rommelli pare sia nato un flirt e un video postato su Instagram lo dimostrerebbe...(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:03:00 GMT)

Biondo ed Emma Muscat stanno insieme?/ Amici 17 - scoppia il Gossip : avvicinamenti che non mentono... : Emma Muscat e Biondo stanno insieme? Tra i due cantanti di Amici 17 c'è un forte feeling e alcuni indizi social sembrano confermare che è amore...(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 07:11:00 GMT)

Biondo e Annalisa stanno insieme davvero? Gossip ad Amici 17 : Biondo e Annalisa stanno insieme davvero? Non è difficile rispondere a questa domanda, anche se non pochi fan di Amici credono fortemente che ci sia del tenero fra i due. Una semplice illusione. Biondo si è preso una cotta per Annalisa, ma questo non significa che anche la cantante provi qualcosa per lui e ha fatto capire in mille modi che a legarli c'è solo una forte simpatia: lo apprezza molto come rapper, ma la stima artistica non sfocia in ...

Gossip Amici 17 : Emma e Biondo vicini - Claudia 'lascia' Alessandro Video : Nella scuola di #Amici 17 è tempo d'amore? Stando ai #Gossip che stanno circolando sul web da qualche giorno a questa parte, sembrerebbe proprio di sì. Dopo essersi resi protagonisti di un 'triangolo amoroso' [Video], per esempio, Claudia e Alessandro hanno ufficializzato sui social network il loro legame a discapito della cantante Nicole il rapper Biondo, invece, ultimamente appare sempre più vicino alla bella collega maltese Emma: che anche ...