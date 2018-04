Google porta il pulsante “Altri risultati” nelle ricerche da mobile anche in Italia

Google Home supporta i promemoria anche in Italia : anche i Google Home e Google Home Mini Italiani sono in grado di gestire i promemoria, una funzione che non era disponibile al momento del lancio nel nostro Paese. L'articolo Google Home supporta i promemoria anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Arriva in Italia TicHome Mini - lo speaker smart portatile con Google Assistant : Mobvoi annuncia la disponibilità in Italia di TicHome Mini, lo speaker intelligente compatibile con Google Assistant in Italiano: simile sotto diversi aspetti a Google Home Mini, il nuovo dispositivo è portatile e può contare su una batteria integrata da 2600 mAh.

Google Duo 31 è in roll out ed inizia a supportare i link agli account Google : Il roll out dell'aggiornamento alla versione 31 di Google Duo è partito e finalmente la sempre più popolare app introduce i link agli account Google e, di conseguenza, il supporto multi-device. C'è una nuova sezione nelle Impostazioni dell'app, collocata proprio al di sotto del numero di telefono, per aggiungere il proprio account Google.

Google Home e Home Mini adesso supportano il sync con altri altoparlanti Bluetooth : adesso i Google Home, Home Mini e Max supportano la sincronizzazione con altri altoparlanti Blueooth venduti da produttori terzi: i dettagli.Ufficialmente da ieri, 27 marzo 2018, in Italia è iniziata la commercializzazione degli assistenti vocali per la casa Google Home e Home Mini, rispettivamente al prezzo di 149 euro e 59 euro.Gli assistenti adesso parlano correttamente in italiano e svolgono tutte le funzionalità tipiche di ...

Google Assistant supporta le scene di Philips Hue : Anche il sistema di illuminazione Philips Hue ha le scene e ora iniziano ad essere integrate anche nell'applicazione Google Home. Ecco tutti i dettagli

Google Home e Home Mini da oggi supportano la lingua italiana : Sapevamo che l'attesa sarebbe stata breve, ma non così breve: Google Home e Google Home Mini supportano da oggi la lingua italiana, anche se non sono ancora acquistabili nel nostro Paese.

Google Assistant supporta app e servizi di terze parti in italiano : Alcuni utenti nella giornata di ieri hanno notato la possibilità di utilizzare Google Assistant in italiano per interagire con app e servizi di terze parti. Non è una novità in senso assoluto, ma rappresenta una gradita aggiunta per quanto riguarda quelli localizzati in lingua italiana.

Galaxy S9 - Galaxy S8 e Note 8 adesso supportano Google Lens con Google Assistant : Rilasciata la nuova versione di Google Foto con Google Lens: adesso Samsung Galaxy S9, Galaxy S8 e Note 8 supportano questa funzionalità anche con l'Assistente Google.Google Foto contiene una funzionalità chiamata Google Lens, funzione che è stata introdotta dall'azienda americana durante l'evento I/O del 2017 e che fino a pochi giorni fa era disponibile solo sui dispositivi Pixel e Pixel 2.Vi ricordo che Google Lens è una ...

Google Chrome rende più semplice l'esportazione delle password : Scopriamo insieme come funziona la nuova feature di Chrome per esportare le password e i dati accesso registrati dal browser durante la navigazione

Google Maps 9.73 beta porta qualche novità visibile e ne nasconde altre per il futuro : Google Maps si aggiorna alla versione 9.73 beta per gli aderenti al programma di test, introducendo qualche piccola novità e nascondendone alcune tra le stringhe del codice: queste potrebbero arrivare con futuri update dell'applicazione.

Le Azioni su Google supportano ora 16 lingue - con maggiori integrazioni con le app : Google rende disponibili le Azioni per Google Assistant in sette nuove lingue, arrivando a un totale di sedici. Migliora inoltre l'integrazione con le applicAzioni e la capacità di gestire le informAzioni geografiche.

L'aggiornamento di Google Drive File Stream porta con sé un sacco di novità : Google Drive File Stream, il client desktop di Google Drive disponibile per gli utenti G Suite riceve un importante aggiornamento che porta in dote diverse novità. Dall'aggiunta delle impostazioni della larghezza di banda, alla possibilità di mettere in pausa la sincronizzazione ed altro ancora.

Google Reply si prepara a supportare Telegram - Instragram e non solo : Google Reply dovrebbe supportare diverse nuove applicazioni, tra cui Telegram e Instagram, e potrebbe introdurre nuove risposte automatiche e nuove condizioni per le quali sono richieste queste ultime. Diamo uno sguardo al teardown dell'APK e scopriamo ciò che ci nasconde.

Google al lavoro su Reply - un'app per portare le Smart Reply nelle app di messaggistica più comuni : Google è entusiasta della funzionalità Smart Reply che ha incluso in Google Allo, che permette di suggerire risposte contestuali all'utente, e così sta lavorando per includerla in varie altre applicazioni di messaggistica.