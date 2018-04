Google Assistant introduce una nuova interfaccia per il setup iniziale

App Google beta 7.26 prepara possibili novità per Assistant - Home e Smart Display : L'app Google si aggiorna alla versione 7.26 beta preparando o nascondendo la futura introduzione di nuove funzionalità riguardanti Google Home, Assistant, Smart Display e non solo. Scopriamone di più con il teardown dell'APK. L'articolo App Google beta 7.26 prepara possibili novità per Assistant, Home e Smart Display proviene da TuttoAndroid.

Arriva in Italia TicHome Mini - lo speaker smart portatile con Google Assistant : Mobvoi annuncia la disponibilità in Italia di TicHome Mini, lo speaker intelligente compatibile con Google Assistant in Italiano: simile sotto diversi aspetti a Google Home Mini, il nuovo dispositivo è portatile e può contare su una batteria integrata da 2600 mAh. L'articolo Arriva in Italia TicHome Mini, lo speaker smart portatile con Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Tante novità per Google Assistant e Google Home in App Google Beta 7.25 : App Google riceve, nella sua versione Beta, un nuovo aggiornamento a una sola settimana di distanza dal precedente. Anche stavolta non ci sono particolari novità evidenti, ma sotto il cofano troviamo davvero tantissima carne al fuoco. L'articolo Tante novità per Google Assistant e Google Home in App Google Beta 7.25 proviene da TuttoAndroid.

I Google Home si sincronizzano con qualsiasi speaker bluetooth mentre Google Assistant inizia a gradire i numeri di telefono : La famiglia dei Google Home, fresca di arrivo in Italia, apre agli altoparlanti bluetooth di produttori terzi. D'ora in poi sarà possibile sincronizzare gli smart speaker di Big G con qualsiasi speaker bluetooth. Oltre a questo Google Assistant per iOS introduce un'opzione che consente agli utenti di aggiungere il proprio numero di telefono. L'articolo I Google Home si sincronizzano con qualsiasi speaker bluetooth mentre Google Assistant inizia ...

Le cinque novità di Google Assistant ufficiali in Italia dal 27 marzo : Continuano i lavori per rendere migliore l'esperienza di utilizzo di Google Assistant in Italiano. La scorsa settimana abbiamo preso in esame alcune importanti novità sul fronte delle app e della loro compatibilità con il servizio nella nostra lingua, ma oggi 27 marzo è possibile fare uno step ulteriore grazie ad un aggiornamento specifico dell'assistente vocale. Vediamo quindi cosa cambia per chi ambisce ad automatizzare specifici input in ...

Google Assistant supporta le scene di Philips Hue : Anche il sistema di illuminazione Philips Hue ha le scene e ora iniziano ad essere integrate anche nell'applicazione Google Home. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Assistant supporta le scene di Philips Hue proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità degli ultimi update di YouTube - YouTube Music - Gmail - Wear OS e Google Assistant : Ogni settimana il team di Google rilascia vari aggiornamenti per le sue tante applicazioni Android. Ecco cosa è successo negli ultimi sette giorni L'articolo Ecco le novità degli ultimi update di YouTube, YouTube Music, Gmail, Wear OS e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Come sostituire Bixby con Google Assistant [Guida] : Bixby è l’assistente vocale di Samsung ed ha un tasto dedicato per essere attivato anche sul Galaxy S9/S9+. Se però vi piace Google Assistant al posto di Bixby siete nel posto giusto Come sostituire Bixby con Google Assistant su Galaxy S9 e S9+ Bixby è l’assistente vocale di Samsung che dal Galaxy S8 ed anche sul […]

App Google beta 7.24 si prepara a introdurre le routine personalizzate per Google Assistant : App Google beta riceve l'aggiornamento alla versione 7.24, preparandosi a introdurre le routine personalizzabili per Google Assistant, i risultati sportivi in bolle galleggianti e continuando a lavorare in vista del debutto degli Smart Display. L'articolo App Google beta 7.24 si prepara a introdurre le routine personalizzate per Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Inviare e ricevere soldi con Google Assistant : da oggi si può - ma negli USA : Da questo momento con Google Assistant sarà anche possibile ricevere ed Inviare piccole somme di denaro semplicemente impartendo il comando con la propria voce, e rivolgendosi direttamente all'assistente virtuale di Big G. La novità, almeno per il momento, si rivolge al solo mercato americano: prima di arrivare qui da noi potrebbe passarne di acqua sotto ai ponti, anche se la speranza, come spesso in molti casi, resta l'ultima a morire. Vi è ...

Files Go introduce nuove funzioni e Google Assistant può regolare i conti con gli amici : Files Go riceve te nuove e utili funzioni con il recente aggiornamento, che introduce ricerca, gestione duplicati e foto, mente Google Assistant è ora in grado di aiutarvi a regolare i conti con gli amici. L'articolo Files Go introduce nuove funzioni e Google Assistant può regolare i conti con gli amici proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant e Pay vi permetteranno di inviare soldi a parenti e amici : Google Assistant si integra con Google Pay in modo che gli utenti possano inviare tramite comandi vocali denaro ai propri parenti o amici.Google Assistant, l’assistente virtuale di Google che vi permette di compiere varie attività attraverso semplici comandi vocali, da oggi ha una funzionalità in più.Google Assistant integra adesso Pay, il servizio di pagamento in mobilitàIl colosso americano ha infatti integrato il servizio di pagamento ...

Google Assistant aggiunge le scorciatoie in italiano - ma sono un po’ nascoste : Google Assistant è sempre più potente: sono arrivate anche in Italia le scorciatoie, per far svolgere alcuni specifici compiti preimpostati alla pronuncia di determinate parole o frasi. Ecco come funzionano e come utilizzarle. L'articolo Google Assistant aggiunge le scorciatoie in italiano, ma sono un po’ nascoste proviene da TuttoAndroid.

Anche in Italia la svolta per Google Assistant : elenco app compatibili e come sfruttarle : Stiamo vivendo un periodo davvero ricco di novità per tutti coloro che sono sempre attenti alle innovazioni di Google Assistant. Il colosso di Mountain View, dopo aver esteso il proprio raggio d'azione a tablet e smartphone con versioni di Android più datate, come del resto vi abbiamo riportato quasi in tempo reale sulle nostre pagine, nelle ultime ore ha assicurato un altro importante plus al pubblico Italiano, visto che possiamo parlare di ...