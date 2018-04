Golf | Trump a Reed | vittoria coraggiosa

Trump - il fisco gli chiede 400mila dollari di tasse per il suo Golf Club ma il presidente fa causa alla Florida : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, fa causa all’ufficio delle imposte di Palm Beach in Florida per il conto da pagare in merito alla tassa di proprietà per il suo Trump National Golf Club a Jupiter, nella contea di Palm Beach. Per il Club il fisco reclama una somma di quasi 400mila dollari stimando che la proprietà vale circa 19 milioni di dollari. Tuttavia, secondo quanto scrive il Palm Beach Post, per il tycoon si tratta di ...