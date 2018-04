Golf | Augusta Masters | finale brivido | Reed vince il suo primo Major

Golf - Augusta Masters 2018 - Patrick Reed : “Ultimo round durissimo. Gestire gli alti e bassi la prova più difficile” : Patrick Reed completa in bellezza il suo fine settimana georgiano. L’americano trionfa aggiudicandosi l’Augusta Masters 2018 che diventa il primo Major della sua carriera. Nell’ultimo e decisivo round Reed è stato messo a dura prova dai connazionali Jordan Spieth e Rickie Fowler, giunti rispettivamente ad uno e due colpi di distacco dalla vetta: “Sapevo che vincere il mio primo Major non sarebbe stato facile, ma non in ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Reed conquista il primo Major in carriera - rimpianti per Spieth e Rahm. Finale in crescendo per Molinari e Woods. Garcia abdica con poca gloria : Talento, compattezza e grinta. Ed anche la continuità di rendimento che spesso gli è mancata in passato. Patrick Reed ha mantenuto il sangue freddo nelle battute finali dell’Augusta Masters 2018, indossando la green jacket al termine del primo Major stagionale, letteralmente dominato, seppur con qualche patema nelle ultime buche, quando Rickie Fowler e Jordan Spieth hanno provato a mettergli pressione con un quarto round da sballo. Il ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Patrick Reed in trionfo! La green jacket è sua! Rickie Fowler e Jordan Spieth sul podio - Francesco Molinari nella top 20 : La green jacket è di Patrick Reed. Il 27enne statunitense ha trionfato nell’Augusta Masters 2018, primo Major stagionale che ha tenuto banco tra giovedì 5 e domenica 8 aprile sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club, in Georgia. Reed ha conquistato la vetta del torneo a metà gara, resistendo ai tentativi di rimonta degli avversari e soffrendo fino all’ultima buca prima di alzare le braccia al cielo e prendersi la ...

Golf - Augusta Masters 2018 - Patrick Reed : “Devo cercare di non farmi prendere dal momento e continuare a giocare il mio Golf” : Il primo Major stagionale si avvia alla conclusione. L’Augusta Masters è infatti arrivato alla vigilia del quarto e decisivo round. Leaderboard guidata ancora saldamente da un ottimo Patrick Reed. Sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club l’americano vola a +3 colpi sul più immediato inseguitore che porta il nome del nordirlandese Rory McIlroy. “Penso che la cosa importante per me sia continuare a giocare il mio ...

Golf - Augusta Masters 2018 : la startlist e gli orari di oggi (domenica 8 aprile). Come vederlo in tv - il programma completo : Patrick Reed guida la classifica dell’Augusta Masters 2018 prima dell’ultimo giro, in programma oggi, domenica 8 aprile, sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club. Lo statunitense sarà l’ultimo a prendere il via alle 20.40 ora italiana, in compagnia del nordirlandese Rory McIlroy, attualmente secondo in classifica e suo principale rivale per la vittoria finale. Prima della coppia di testa, prenderanno il via lo ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Patrick Reed prende il largo! Tre colpi su Rory McIlroy. Risale Francesco Molinari : In inglese lo chiamano “moving day“. È il sabato di un torneo di Golf, quello che pone le basi per il decisivo giro finale. Il moving day dell’Augusta Masters 2018 non poteva offrire uno spettacolo migliore, creando aspettative per una domenica davvero da non perdere. La pioggia scesa nel corso della giornata ha reso il campo pesante, rallentando i green e aumentando lo spettacolo, con colpi d’attacco e score bassi. Al ...

Golf - Augusta Master 2018 - Patrick Reed : “Se non credi di poter vincere - probabilmente non dovresti nemmeno provarci” : Il primo Major stagionale entra nel vivo con uno scoppiettante secondo round. Sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club Patrick Reed si è preso la vetta dell’Augusta Masters al termine di un perfetto secondo giro. L’americano crede di potersi giocare ogni carta fino al termine dell’esperienza: “Tutti vogliono vincere questo torneo, ma se non credi di potercela fare è meglio non provarci neppure. Credo che ...

Golf - Augusta Masters 2018 : la startlist e gli orari di oggi (sabato 7 aprile). Come vederlo in tv - il programma completo : L’Augusta Masters 2018 entra nel vivo. Passato il taglio, comincia la seconda fase, quella che porterà all’assegnazione del titolo. In vetta si è portato l’americano Patrick Reed che conduce con -9. Alle sue spalle c’è l’australiano Marc Leisham a due colpi di distanza, con lo stesso margine su Henrik Stenson. In agguato, poi, ci sono campioni del calibro di Rory McIlroy, Jordan Spieth, Dustin Johnson, Rickie ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Patrick Reed vola al comando! Marc Leishman insegue davanti a Henrik Stenson. Perde quota Francesco Molinari - Tiger Woods supera il taglio : Cambia la leadership dell’Augusta Masters 2018, primo Major stagionale in corso sul par 72 dell’Augusta National Golf Club. Un giro fantastico ha proiettato Patrick Reed in vetta alla classifica con 9 colpi sotto il par. Un allungo che sa tanto di seria ipoteca sulla possibilità almeno di contendersi fino in fondo la vittoria del torneo. Reed ha completato il secondo round in 66 colpi (-6), aprendo le danze con tre birdie tra le ...

Golf - Garcia disastroso ad Augusta : 13 colpi per andare in buca : Il campione di Golf Sergio Garcia Fernandez ha vissuto una giornata terribile al Masters tenutosi ad Augusta, Stati Uniti. Il 38enne spagnolo infatti, campione in carica del torneo, ha già visto ...

Golf - Augusta Master 2018 - Jordan Spieth : “Ho un feeling speciale con questo percorso. Giocare qui mi esalta” : Il primo Major stagionale inizia con uno splendido primo round di uno dei giocatori maggiormente attesi. Sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club Jordan Spieth guida la classifica dell’Augusta Master al termine del primo round. L’americano, vincitore di questo torneo nel 2015, spiega di sentire un qualcosa di magico quando mette i piedi sui famosi prati della Georgia statunitense: “Ho un feeling speciale con ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Jordan Spieth prova già la fuga dopo il primo giro. Bene Francesco Molinari - 21° : È Jordan Spieth il leader dopo le prime 18 buche del Masters 2018. Il giocatore americano ha dimostrato una volta di più di gradire particolarmente il percorso dell’Augusta National, volando al comando con lo score di 66, -6 rispetto al par. Spieth, Masters Champion nel 2015, ha cambiato passo nella seconda parte: prima con un eagle alla 8, poi inanellando una serie di cinque birdie consecutivi tra la 13 e la 17. Un filotto fermato solo ...

Golf - Augusta Masters 2018 : la startlist e gli orari di oggi (venerdì 6 aprile). Come vederlo in tv - il programma completo : Saranno Billy Horschel, Chez Reavie e Cameron Smith ad aprire le danze alle 14.30 ora italiana nel secondo round dell’Augusta Masters 2018, primo Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club, in Georgia. I migliori interpreti mondiali della disciplina continueranno a darsi battaglia oggi, venerdì 6 aprile, per la conquista della green jacket, che l’anno scorso fu indossata dallo ...