“Glielo ha messo male” Un’emorragia infinita Dopo il terzo figlio aveva deciso di stare

(Di lunedì 9 aprile 2018) A 25 anni è già madre di tre bambini,la sua vita fino a questo momento era stata molto serena e Shannon Hubbard non poteva essere più contenta. Sicuramente l’impegno familiare per lei è sempre stato una gioia, ma anche molto impegnativo, così hadi utilizzare un particolare metodo contraccettivo per evitare ulteriori gravidanza. Ma la giovane donna della Sunshine Coast, in Australia non poteva immaginare di andare incontro a conseguenze così tragiche. Shannon infattidi utilizzare un Dispositivo Intra Uterino (IUD), noto anche come Mirena,aver avuto il suo, ma non sapeva che il popolare contraccettivo l’avrebbe quasi uccisa lasciandola incapace di avere più figli. La donna ha dichiarato di aver optato per la Mirena solo perché altri contraccettivi nonno funzionato per lei. Il problema è dipeso da un cattivo inserimento del ...