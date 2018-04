Gli Usa valutano nuove sanzioni alla Russia Soffre la Borsa di Mosca

Siria : bombardato aeroporto militare - accuse aGli Usa che però negano qualunque coinvolgimento : Siria: bombardato un aeroporto militare sito tra le città di Homs e Palmira, il bilancio sarebbe di 14 morti. È quanto riferisce l’agenzia di stampa statale Sana, che accusa dell’attacco gli USA, senza mezze misure. Immediata la replica da parte di Washington, che ha respinto al mittente ogni addebito. Secondo quanto riporta l'Osservatorio Siriano per i diritti umani tra le vittime ci sarebbero anche combattenti iraniani. Sospetto il fatto ...

YouTube sotto accusa : raccoGlie dati sui bambini sotto ai 13 anni per aumentare i profitti : Le ombre del datagate si allargano anche su YouTube, la piattaforma online di video comprata da Google nel 2006. L’accusa è di aver raccolto dati di minorenni per “targettizzare” meglio le proprie pubblicità. Un gruppo di 23 studi legali e associazioni a difesa dei consumatori ha sporto reclamo alla Federal trade commission...

Si sveGlia dal coma e accusa : "Volevano uccidermi" : 24 fratture, un polmone perforato e una ferita alla nuca. Quando Giovanni Antonio Pedranghelu, allevatore 36enne di Nughedu San Nicolò , Sassari, si è svegliato dal coma in ospedale, ha capito che non ...

Siria - missili su un aeroporto militare : “Attacco partito daGli Usa” - ma Washington nega : Siria, missili su un aeroporto militare: “Attacco partito dagli Usa”, ma Washington nega L’agenzia di stampa statale Sana parla di vittime e punta il dito contro Washington, che però nega tutto Continua a leggere

Siria - missili su un aeroporto militare : 'Attacco partito daGli Usa' : Le difese aeree dell'esercito Siriano hanno contrastato un attacco contro un aeroporto militare nella provincia centrale di Homs , abbattendo otto missili. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale ...

«Raffaella Fico ha le labbra rifatte» - la risposta a Domenica Live : «Ho usato un trucco imparato neGli anni» : Raffaella Fico , ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live , risponde in studio alle tante accuse giunte sui social da alcuni utenti che non avevano gradito uno scatto in cui le labbra della showgirl ...

In Sardegna un uomo si risveGlia dal coma e accusa : "Volevano uccidermi" : Si è risvegliato dal coma, dopo un incidente stradale, e ai carabinieri ha raccontato di essere stato investito e gettato in un dirupo. È giallo a Nughedu San Nicolò, piccolo centro in provincia di Sassari, tra il Goceano e il Monte Acuto, per il racconto fatto da Giovanni Antonio Pedranghelu, 36 anni, allevatore, a proposito dell'incidente a causa del quale era finito in coma ed è tuttora ricoverato nell'ospedale di ...

Ministero Esteri : Gli Usa sono alla ricerca di un pretesto per un nuovo attacco in Siria - : "Regolari informazioni fabbricate su un attacco chimico a Duma sono state diffuse ieri, con riferimento ai "Caschi Bianchi", che non una volta sono stati accusati di appoggiare i terroristi" ha ...

