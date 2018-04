Gli smartphone emettono troppe radiazioni | ecco la lista nera dei device più pericolosi

Come sceGliere un caricabatterie per smartphone senza fili : I modelli migliori segnalati da Wirecutter e The Verge, scelti in base a velocità e prezzo; vanno bene sia per gli iPhone 8 e X che per vari dispositivi Android The post Come scegliere un caricabatterie per smartphone senza fili appeared first on Il Post.

MediaWorld offre il Tasso Zero suGli acquisti oltre i 199 euro - smartphone inclusi : MediaWorld offre il Tasso Zero in 10, 20 o 25 rate mensili su tutti gli acquisti che superano i 199 euro, sia online sia nei negozi sparsi in tutta Italia. Ecco come funziona, i dettagli e la scadenza dell'offerta. L'articolo MediaWorld offre il Tasso Zero sugli acquisti oltre i 199 euro, smartphone inclusi proviene da TuttoAndroid.

Come bloccare Gli abbonamenti su smartphone : Durante la navigazione Web con lo smartphone è possibile incappare in messaggi pubblicitari ingannevoli in grado di attivare automaticamente abbonamenti sulla linea telefonica (i cosiddetti VAS), senza nessuna richiesta di conferma da parte dell’utente. Questa pratica è ancora molto diffusa, facendo spendere ogni mese molti soldi agli ignari utenti (che spesso scoprono di essere abbonati […] Come bloccare gli abbonamenti su smartphone

Quali sono Gli smartphone più longevi? Ecco la particolare Classifica : In principio fu l’HTC HD2 lo smartphone immortale ed ora hanno raccolto l’eredita il Galaxy S3 ed il Galaxy Note 2 tra gli smartphone più longevi. Ecco la Classifica smartphone vecchi ancora aggiornati. Ecco la Classifica degli “immortali” LineageOS ha un sistema di statistiche aggiornato quotidianamente che mostra quante installazioni sono state fatte sui vari […]

Smartphone per scattare foto : i miGliori da comprare : Uno Smartphone deve saper scattare ottime foto ed avere una fotocamera in grado di immortalare attimi indimenticabili. Sono sempre più le persone che cercano proprio questa caratteristica in un telefono: scegliere lo Smartphone con la migliorie fotocamera in assoluto è molto difficile, ma non impossibile. I migliori Smartphone per fare foto sono dotati di un sensore fotografico che viene sfruttato al meglio dalla parte software: bisogna tenere ...

Xperia XZ2 è lo smartphone con la batteria miGliore : Chi cerca uno smartphone dalle prestazioni eclatanti e dall’autonomia insuperabile dovrebbe prendere in considerazione l’Xperia XZ2 di Sony: è questa la conclusione di uno studio di Strategy Analytics, indipendente ma commissionato dalla stessa Sony per comparare l’autonomia dei suoi ultimi gadget presentati al Mobile World Congress di Barcellona a quella dei dispositivi che più hanno avuto successo sul mercato negli ultimi ...

I miGliori smartphone cinesi che puoi comprare in Italia : Dall’essere considerati meri cloni senza qualità solamente un decennio fa, i migliori smartphone cinesi si posizionano oggi al vertice della categoria con prestazioni eccellenti, prezzi (spesso) molto competitivi e soluzioni innovative. Abbiamo scelto i modelli più interessanti tra quelli top di gamma usciti negli ultimi mesi. Huawei P20 Pro (899 euro) L’ultimo arrivato è l’alfiere del colosso cinese. Punta tutto su un design ...

Samsung Galaxy S9 Plus vs Huawei P20 Pro : i due miGliori smartphone Android a confronto : Samsung Galaxy S9 Plus o Huawei P20 Pro? Proviamo a darvi uno strumento per decidere senza rimpianti. Scoprite tutto ciò che c'è da sapere nel nostro confronto tra i due migliori smartphone Android del momento. L'articolo Samsung Galaxy S9 Plus vs Huawei P20 Pro: i due migliori smartphone Android a confronto proviene da TuttoAndroid.

Dipendenza da smartphone? I consiGli dello specialista per rilevarla e combatterla : Con l'evoluzione della tecnologia e la possibilità di rimanere perennemente connessi a Internet, vale la pena affrontare l'argomento della Dipendenza da smartphone: ecco i consigli dello specialista su come individuarla e combatterla. L'articolo Dipendenza da smartphone? I consigli dello specialista per rilevarla e combatterla proviene da TuttoAndroid.

AmbiVision Moto è una Mods che accende Gli smartphone Motorola : AmbiVision Moto è un'interessante soluzione studiata per trasformare gli smartphone Motorola della gamma Moto Z in oggetti dal design accattivante L'articolo AmbiVision Moto è una Mods che accende gli smartphone Motorola proviene da TuttoAndroid.

Project Treble : Ecco Gli smartphone Compatibili E Supportati : Project Treble: lista aggiornata dei dispositivi Compatibili secondo XDA. Seamless Update e Project Treble: Ecco una lista degli Smartphone Compatibili con questa tecnologia Project Treble Telefoni Compatibili Oggi parliamo di Project Treble, una delle novità più interessanti introdotte con Android 8.0 che, in sostanza, permette di accelerare in modo importante la procedura di aggiornamento dello Smartphone grazie ad […]

Seamless Update e Project Treble : ecco una lista deGli smartphone compatibili : Volete sapere quali smartphone supportano il Seamless Update, o sono compatibili con Project Treble dopo la recente serie di aggiornamento a Android 8.0 Oreo? ecco una lista completa./ L'articolo Seamless Update e Project Treble: ecco una lista degli smartphone compatibili proviene da TuttoAndroid.

Seamless Update e Project Treble : ecco una lista deGli smartphone compatibili : Volete sapere quali smartphone supportano il Seamless Update, o sono compatibili con Project Treble dopo la recente serie di aggiornamento a Android 8.0 Oreo? ecco una lista completa./ L'articolo Seamless Update e Project Treble: ecco una lista degli smartphone compatibili proviene da TuttoAndroid.

New York - prima chiamata da cellulare 45 anni fa/ Il papà deGli smartphone pesava 1.5 kg ed era enorme : New York, prima chiamata da cellulare 45 anni fa: il papà degli smartphone pesava 1.5 chilogrammi, da allora a oggi sicuramente sono cambiate fin troppe cose e ne cambieranno ancora molte.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:09:00 GMT)