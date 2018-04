Giulio Berruti presenta la fidanzata Francesca | Ha 21 anni L' ho conosciuta durante

Dance Dance Dance 2018 - vincono Giulio Berruti e Cristina Marino : [live_placement] Dance Dance Dance 2018 , anticipazioni finale Finale di Dance Dance Dance 2 questa sera, mercoledì 28 marzo 2018 , dalle 21.10 su FoxLife e in liveblogging su TvBlog. Occhi puntati sui finalisti per scoprire chi vincerà il titolo di miglior coppia del 2018 tra quelle formate da Giulio Berruti e Cristina Marino e le Donatella, ovvero Giulia e Silvia Provvedi (nota anche per essere compagna di Fabrizio Corona). A giudicare le ...

Giulio Berruti innamorato - eccolo con la baby fidanzata Fran Kirchmair : "Attrice austriaca di 21 anni" : ROMA ? Da attore a ballerino innamorato il passo è stato breve per Giulio Berruti. Not sleeping for 3 days kind of mood ? Un post condiviso da Giulio...