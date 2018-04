Giulia Michelini oggi è così | glamour e bellissima Quando l’abbiamo vista in tv per la

Marco Bocci/ Serale Amici 2018 : Il sogno? Un film con la moglie Laura Chiatti! Ma Giulia Michelini… : Marco Bocci farà parte della commissione esterna del Serale di Amici 2018 in partenza oggi, sabato 7 aprile; ecco la carriera dell'attore umbro e il sogno di recitare al fianco della moglie.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:00:00 GMT)

Giulia Michelini - Serale Amici 2018/ L’attrice ritrova il suo ex Marco Bocci - nuovo gossip in arrivo? : Giulia Michelini, l'attrice farà parte della commissione esterna del Serale Amici 2018: al suo fianco anche l'ex fidanzato Marco Bocci, nuovo gossip in arrivo?(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 09:10:00 GMT)

Chi è Giulia Michelini? Biografia - età e vita privata dell'attrice : Giulia Michelini è una delle attrici più amate dagli italiani, nonché una delle più talentuose degli ultimi anni: la sua carriera parla chiaro, colleziona un successo dopo l'altro e il suo nome nel cast è una garanzia. Lo sarà anche nel Serale di Amici 2018, dove è stata voluta da Maria De Filippi nella commissione esterna, quella degli esperti. L'attrice è reduce da successi al cinema come A casa tutti bene e Io c'è, e non dimentichiamo ...

Giulia Michelini e Marco Bocci tornano in tv dopo Squadra Antimafia dal 7 aprile : Giulia Michelini e Marco Bocci in tv, insieme. Il sogno dei fan di Squadra Antimafia finalmente diventano realtà e la mitica coppia di attori tornerà ad occupare il prime time di Canale 5. Attenzione, però, perché non si tratta di un ritorno con armi in mano e a caccia di nuovi cattivi e di una vendetta sofferta e personale, perché Giulia Michelini e Marco Bocci sono stati chiamati insieme alla corte di Maria De Filippi per far parte della ...

'Amici' - nella commissione anche Heather Parisi - Simona Ventura e Giulia Michelini : Conto alla rovescia per il serale della diciassettesima edizione di Amici. Durante la messa in onda del sabato Maria De Filippi ha mostrato i volti di alcuni membri della commissione esterna. Si ...

Giulia Michelini : "Mai stata molestata. Brizzi? Con me nessun atteggiamento strano" (Video) : “Non ho mai notato atteggiamenti strani nei miei confronti o verso altri”. A parlare è Giulia Michelini e il personaggio a cui fa riferimento è Fausto Brizzi, il regista finito nei mesi scorsi nella bufera nell’ambito della vicenda molestie.L’attrice, divenuta celebre per il ruolo di Rosy Abate in Squadra Antimafia, parla proprio a Le Iene, programma che in autunno sganciò la bomba con servizi e rivelazioni da parte di alcune attrici ...

Amici 17 - serale : Giulia Michelini - Simona Ventura e Heather Parisi nel cast : Maria De Filippi annuncia la nuova formula del talent, Emma, Sephora e Bryan guadagnano la maglia verde.

