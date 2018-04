Giornalista Mauro Pianta | lesione al cuore durante gastroscopia? La moglie | tutto

Il Giornalista Mauro Pianta muore in ospedale dopo una gastroscopia : aperta un'inchiesta : Prime risposte sulla morte di Mauro Pianta , il giornalista torinese di 47 anni colto da infarto, mercoledì scorso, mentre si trovava all' ospedale Molinette, dove era stato ricoverato per essere ...

Torino - il Giornalista Mauro Pianta muore in ospedale dopo una gastroscopia - la Procura apre un'inchiesta : Sarà determinante il risultato dell'autopsia, effettuata oggi, per fare luce sulle cause della morte del giornalista torinese Mauro Pianta, 47 anni, deceduto il 4 aprile in ospedale alle Molinette ...