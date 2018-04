GIORDANO MAZZOCCHI Uomini e Donne | brutto colpo da Nilufar e scontro con Nicolò Ferrari

GIORDANO Mazzocchi/ Uomini e Donne : lascia il programma dopo il bacio tra Nilufar e Nicolò : Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne: il corteggiatore di Nilufar Addati dopo aver visto il bacio tra la tronista e il rivale Nicolò Ferrari lascia il programma.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:50:00 GMT)

Uomini e Donne : Nilufar ignorata da GIORDANO Mazzocchi? : Nilufar di Uomini e Donne compie gli anni: Giordano la ignora Queste ultime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne sono state un po’ travagliate per la tronista Nilufar Addati. Il motivo? In pratica il corteggiatore Lorenzo Riccardi ha deciso di corteggiare la sua rivale Sara Affi Fella. Ma i problemi per Nilufar non sono finiti qua perchè nel momento in cui ha baciato in esterna il corteggiatore Nicolò Ferrari, Giordano Mazzocchi è ...

Uomini e Donne : Nilufar ignorata da GIORDANO Mazzocchi : Nilufar di Uomini e Donne compie gli anni: Giordano la ignora Queste ultime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne sono state un po’ travagliate per la tronista Nilufar Addati. Il motivo? In pratica il corteggiatore Lorenzo Riccardi ha deciso di corteggiare la sua rivale Sara Affi Fella. Ma i problemi per Nilufar non sono finiti qua perchè nel momento in cui ha baciato in esterna il corteggiatore Nicolò Ferrari, Giordano Mazzocchi è ...

Uomini e Donne - salta la scelta di Nilufar? Ecco cosa accadrà con GIORDANO Mazzocchi : Tutti sono in trepidante attesa della scelta di Nilufar a Uomini e Donne ma qualcosa ancora non quadra. Giordano Mazzocchi ha lasciato lo studio e non sembra intenzionato a tornare a corteggiare la ...

U&D - GIORDANO MAZZOCCHI : dopo Nilufar il video frecciatina alla redazione Video : Il #trono classico di Uomini e Donne sta facendo discutere proprio tutti. Chi per Sara Affi Fella, chi per i due tronisti uomini e chi, invece, si ritrova a commentare vicende e post sui social in merito al trono della giovanissima ex corteggiatrice, Nilufar Addati. La ragazza, dopo aver fallito nel suo tentativo di frequentazione con l'ex tronista Mattia Marciano, ha deciso di concedersi una seconda possibilita' per tornare a casa accompagnata ...

U&D - GIORDANO MAZZOCCHI : dopo Nilufar il video frecciatina alla redazione : Il trono classico di Uomini e Donne sta facendo discutere proprio tutti. Chi per Sara Affi Fella, chi per i due tronisti uomini e chi, invece, si ritrova a commentare vicende e post sui social in merito al trono della giovanissima ex corteggiatrice, Nilufar Addati. La ragazza, dopo aver fallito nel suo tentativo di frequentazione con l'ex tronista Mattia Marciano, ha deciso di concedersi una seconda possibilità per tornare a casa accompagnata da ...

Uomini e Donne : Le dichiarazioni di GIORDANO MAZZOCCHI contro Lorenzo e Nilufar Video : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo fra i vari protagonisti del trono classico [Video]. Nelle scorse ore, infatti, uno dei corteggiatori più amati di Nilufar Addati ha pensato bene di attaccare e criticare un altro corteggiatore molto to sui social, Lorenzo Riccardi. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Il risveglio dei troni rosa Da qualche settimana a questa parte ...

Uomini e Donne : Le dichiarazioni di GIORDANO MAZZOCCHI contro Lorenzo e Nilufar : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo fra i vari protagonisti del trono classico. Nelle scorse ore, infatti, uno dei corteggiatori più amati di Nilufar Addati ha pensato bene di attaccare e criticare un altro corteggiatore molto seguito sui social, Lorenzo Riccardi. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Il risveglio dei troni rosa Da qualche settimana a questa parte tutti ...

UOMINI E DONNE/ GIORDANO MAZZOCCHI e Luigi Mastroianni - serata insieme in Sicilia (Trono Classico) : UOMINI e DONNE trono classico: Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni dimenticano per una sera Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Andrea Offredi torna a parlare di Claudia D'Agostino.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 07:05:00 GMT)

GIORDANO MAZZOCCHI altezza - peso e foto fisico corteggiatore Nilufar Uomini e Donne : Non è strano se volete conoscere peso e altezza di Giordano Mazzocchi: è tra i corteggiatori più belli di Nilufar a Uomini e Donne, quello che ha colpito maggiormente per il suo fisico statuario, il ciuffo di capelli sempre ben sistemato e un carattere che è entrato nel cuore di un gran numero di telespettatori... e in quello della tronista? Giordano di Uomini e Donne ha diverse carte da giocare e, se dovesse riuscire a giocarsele per bene, ...

GIORDANO MAZZOCCHI altezza - peso e foto fisico corteggiatore Nilufar Uomini e Donne : Non è strano se volete conoscere peso e altezza di Giordano Mazzocchi: è tra i corteggiatori più belli di Nilufar a Uomini e Donne, quello che ha colpito maggiormente per il suo fisico statuario, il ciuffo di capelli sempre ben sistemato e un carattere che è entrato nel cuore di un gran numero di telespettatori... e in quello della tronista? Giordano di Uomini e Donne ha diverse carte da giocare e, se dovesse riuscire a giocarsele per bene, ...

Uomini e Donne/ GIORDANO MAZZOCCHI conferma : "Non torno" e parte l'appello del web (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Giordano Mazzocchi torna in studio? Per ora il corteggiatore nega e il pubblico lo vuole prossimo tronista(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 05:05:00 GMT)

GIORDANO Mazzocchi/ Uomini e Donne : due esterne con Nilufar : Nella puntata di oggi, lunedì 26 marzo, del trono classico di Uomini e Donne andranno in onda le due esterne di Giordano Mazzocchi con la tronista Nilufar Addati.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:25:00 GMT)

Chi è GIORDANO Mazzocchi? Biografia - età e vita privata del corteggiatore di Uomini e Donne : Chi è Giordano Mazzocchi? Un corteggiatore di Uomini e Donne molto apprezzato dal pubblico a casa e dai presenti in studio al trono Classico, chi invece sta facendo un po' di fatica ad apprezzarlo in tutto e per tutto è Nilufar Addati, la tronista che Giordano sta corteggiando. Tutti sperano in un lieto fine tra loro, due giovani ragazzi con tutta la vita davanti da condividere, magari, ma la tronista è evidentemente meno coinvolta. Non ...