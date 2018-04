Ginnastica ritmica | Coppa del Mondo Pesaro 2018 | programma | orari e tv Il calendario e

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 – Si parte da Baku - l’Italia vuole incantare con le Farfalle : Nel weekend di Pasqua si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica . Appuntamento a Sòfia (Bulgaria) per la prima grande prova internazionale riservata ai piccoli attrezzi. L’Italia vorrà essere grande protagonista con le Farfalle : la nostra squadra, reduce dal dominio nel Grand Prix di Thiais dove hanno sfondato i 20 punti in entrambi gli esercizi, proverà a replicarsi anche nel massimo contesto. Alessia ...

Ginnastica ritmica - Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri : l’Italia sogna - sarà l’anno della consacrazione? : Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri rappresentano indubbiamente il futuro della Ginnastica ritmica italiana. Le due azzurre hanno incantato nel 2018 mettendosi sempre in luce durante i Mondiali e le varie tappe di Coppa del Mondo, sono salite sul podio in alcune circostanze e ci hanno fatto sognare come non ci capitava da diverso tempo. L’universo dei piccoli attrezzi era sempre rimasto legato alla bellezza delle Farfalle, ora ...