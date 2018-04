Giampaolo | ' Io al Napoli? Non prevedo il futuro'

Samp - Giampaolo : "Molti mi hanno contattato. Napoli? Non prevedo il futuro" : "Per la nuova stagione in molti mi hanno contattato. A chi mi vede già seduto sulla panchina del Napoli rispondo che è sicuramente una buona piazza ma il futuro non posso prevederlo". Così Marco ...

Napoli - il dopo Sarri / Inzaghi o Giampaolo - chi si accomoderà sulla panchina azzurra l'anno prossimo? : Napoli, il dopo Sarri: Simone Inzaghi o Marco Giampaolo? Chi si accomoderà sulla panchina della squadra azzurra nella prossima stagione? Spuntano le prime ipotesi e si ragiona.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 20:22:00 GMT)

Giampaolo sulla possibilità di allenare il Napoli : “Sarri sarà azzurro a vita” : Grazie alla grandissima vittoria contro la Lazio, il Napoli è ancora primo in classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus. Il merito, oltre che dei calciatori, è anche di Maurizio Sarri, vero gioiello della squadra campana. L’allenatore ex Empoli ha raggiunto traguardi straordinari da quando è alla guida azzurra, infrangendo innumerevoli record e lottando spalla contro spalla con […] L'articolo Giampaolo sulla possibilità di ...

Sampdoria - Giampaolo svela : “io al Napoli? Sarri…” : La Sampdoria ha conquistato altri tre punti in campionato, successo meritato nella gara contro il Verona, campionato importante per i blucerchiati, merito del tecnico Giampaolo. Ecco le parole dell’allenatore ai microfoni di Rai Sport: “Vittoria meritata, abbiamo creato tantissimo e non siamo riusciti a far gol nel primo tempo. I ragazzi sono stati bravi, domenica ci aspetta una bella partita da andare a giocare con gioia ed ...

Ferrero su Giampaolo : “Se a giugno vuole andare al Napoli - vada dove lo porta il cuore” : Il Napoli di Sarri ha espresso probabilmente finora il miglior calcio del campionato. A contendere il titolo di miglior squadra dal punto di vista del gioco una delle compagini più meritevoli è sicuramente la Sampdoria di Giampaolo, tecnico tra l’altro molto apprezzato da Sarri per filosofia ed idee. Proprio quest’ultimo è stato spesso accostato al […] L'articolo Ferrero su Giampaolo: “Se a giugno vuole andare al Napoli, ...

