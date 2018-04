Giampaolo | “io al Napoli? Non prevedo il futuro”

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 aprile 2018) “Per la nuova stagione in molti mi hanno contattato. A chi mi vede già seduto sulla panchina delrispondo che è sicuramente una buona piazza ma il futuro non posso prevederlo”. L’allenatore della Sampdoria Marcosi esprime così sul suo futuro professionale. “Nel calcio le cose cambiano di settimana in settimana. Io sono felice di stare alla Sampdoria, è una società affascinante. Per il resto staremo a vedere”, concludea margine del premio ‘Fair Play 2018’ a Giulianova. (AdnKronos) L'articolo: “io al? Nonil futuro” sembra essere il primo su CalcioWeb.