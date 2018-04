Giallo in provincia di Sassari

Blastingnews

(Di lunedì 9 aprile 2018) Un vero e propriodegno dei migliori romanzi di Agatha Christie quanto accaduto in Sardegna, dove un giovane allevatore si è risvegliato dal coma ed ha lanciato una incredibile accusa, vale a dire che qualcuno ha tentato di ucciderlo. La vicenda è accaduta presso l'#Ospedale di #dove l’uomo era stato ricoverato in to ad un grave incidente. L’uomo è uscito improvvisamente dal coma VIDEO nel quale era finito per le conseguenze di un grave incidente, a causa del quale è tuttora ricoverato con ben 23 fratture e un polmone perforato. Giovanni Antonio Pedranghelu, questo il nome dell’allevatore, di 36 anni di Nughedu San Nicolò, paesino di poco meno di mille abitanti indi, al suo risveglio dal coma avrebbe dichiarato di ricordare che mentre era intento ad aprire un cancello sarebbe stato investito da un’automobile che gli avrebbe passato sopra, dopo di che ...