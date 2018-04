Giallo attorno a OnePlus 6 | spunta la prima possibile data per la presentazione ufficiale

optimaitalia

(Di lunedì 9 aprile 2018) Stiamo vivendo giorni davvero intensi per quanto riguarda il susseguirsi di rumors relativi al nuovo6, uno degli smartphone Android più attesi di tutto il 2018 considerando una scheda tecnica che non dovrebbe avere nulla da invidiare rispetto agli altri top di gamma. Durante lo scorso fine settimana abbiamo preso in esame lafoto dello smartphone, il che non ha fatto altro che alimentare curiosità ed attesa di utenti seriamente intenzionati quantomeno a prendere in considerazione l'idea del suo acquisto.Oggi 9 aprile, per una volta, non mi concentrerò tanto sulle probabile specifiche hardware e software di un device che, se commercializzato con un prezzo di listino relativamente abbordabile, potrebbe rompere tutti gli equilibri, quanto di un altro aspetto particolarmente importante. Mi riferisco allain cui avremo ladello stesso ...