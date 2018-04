Giachetti - chi apre a M5s metta faccia : "Il 21 chi ha una linea politica si candidi e faccia in modo che la sua linea sia maggioritaria in assemblea. Poi chiunque sarà il segretario eletto, con qualunque missione, se breve e lunga per ...

Consultazioni - Giachetti : “Di Maio? Si rivolgerebbe anche al Fuan. E’ singolare che strizzi occhio a Pd” : “Di Maio ora ci strizza l’occhio? La cosa non mi inorgoglisce, anzi mi lascia stupito che lui si rivolga al Pd, alla Lega, a chiunque. Si rivolgerebbe anche al Fuan, se ci fosse. L’importante per Di Maio è avere un numero di parlamentari sufficienti a fare un governo in cui lui ovviamente sia lui il presidente del Consiglio col suo programma”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal deputato del Pd, ...

Fdi chiede a Napolitano e Giachetti di non votare domattina : Roma, 23 mar. , askanews, - Fratelli d'Italia ha preso l'iniziativa di chiedere ai presidenti provvisori di Senato e Camera Giorgio Napolitano e Roberto Giachetti di rinviare al pomeriggio di domani ...

Giachetti richiama Sgarbi : 'Chi non è interessato allo scrutinio esca dall'aula' : Dopo le critiche per non avere indossato la cravatta, il presidente provvisorio della Camera Roberto Giachetti richiama più volte Vittorio Sgarbi, non interessato allo scrutinio nel giorno in cui si ...

Camera - si riparte con la dedica di Giachetti a Pannella. I primi voti di Boschi e Di Maio - la solitudine degli espulsi M5s : riparte con la dedica di Roberto Giachetti al radicale Marco Pannella la XVIII legislatura, nel giorno delle prime votazioni per il presidente della Camera che dovrà succedere a Laura Boldrini (rieletta deputata con LeU). Con l’accordo saltato tra M5s e centrodestra, le prime votazioni si risolveranno nel nulla, tra schede nulle e bianche. In Aula, intanto, volti nuovi e più noti come l’ex ministra e sottosegretario Maria Elena ...

Moro : Giachetti - chi oltraggia ricordo sappia che quella stagione non tornerà : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “Nella giornata di ieri ‘ancora una volta’ è stato profanato il monumento situato in via Mario Fani che ricorda il sacrificio” di Aldo Moro e della sua scorta. “Agli autori di questo scempio oltraggioso, va la più ferma e dura condanna di quest’Aula. sappiano, questi individui, che quella storia non tornerà mai più”. Lo ha affermato Roberto Giachetti, ...

Boschi a Bolzano col posto assicurato - Giachetti rinuncia al ‘paracadute’ Video : Maria Elena #Boschi verra' candidata dal #Pd nel collegio blindato di Bolzano, anche se la sua presentazione ufficiale è stata rinviata da oggi a lunedì prossimo a causa della lotta interna nella segreteria Pd [Video] tra maggioranza renziana e minoranza orlandiana. Nelle stesse ore, un altro esponente di spicco dei Dem, Roberto #Giachetti, annuncia su Facebook di voler rinunciare al seggio sicuro rappresentato dalla sua candidatura in un ...

Elezioni - caos candidatura nel Pd : salta la presentazione del ministro Boschi a Bolzano. Giachetti : 'Rinuncio al paracadute' : Sarei ipocrita se ti dicessi che la cosa non mi faccia piacere: penso che, in qualche modo, sia il riconoscimento di un impegno nel partito, e più in generale in politica, che mai mi era stato ...

Pd - è ancora scontro su liste Salta la presentazione di Boschi Giachetti a Renzi : "No paracadute" : Convocata una nuova riunione della minoranza Pd per decidere la strategia da tenere nella direzione convocata nel pomeriggio. E' infatti ancora scontro sulle liste Segui su affaritaliani.it