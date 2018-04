Germania | in calo il surplus commerciale a febbraio

Germania - export febbraio segna calo più marcato da 2015 : ... segnando il calo più marcato in due anni e mezzo e riducendo il surplus commerciale del Paese, a segnalare come la crescita della principale economia europea potrebbe aver raggiunto il picco.

Germania : prezzi import in calo - inflazione rallenta : La recente tendenza al ribasso indica un rallentamento dell'inflazione in Germania, il che non è di buon auspicio per la BCE, che prevede di normalizzare la politica monetaria verso la metà del 2019. ...

Germania : rendimento in calo nell'asta di titoli a 10 anni : Questa mattina il Tesoro tedesco ha collocato titoli a 10 anni a un rendimento medio dello 0,6%, in calo rispetto allo 0,67% precedente. Il tasso di copertura, il c.d. bid-to-cover, è passato da 1,2 a ...

Rapporto di previsioni rileva forte calo dell'indice di fiducia economica della Germania : Il 20 marzo, il Centro di ricerca per l'economia europea che ha sede alla città di Mannheim della Germania ha reso noto un Rapporto di previsioni sulla situazione economica, in cui si legge che l'indice di fiducia economica della Germania ...

Germania - in calo i prezzi all'ingrosso a febbraio : Nel mese di febbraio, i prezzi hanno registrato una crescita dell'1,2% rispetto al +2% su base annuale ma in decelerazione rispetto al +2% dello scorso mese. Le stime degli analisti erano per una ...

Germania : in calo produzione ed export : ANSA, - ROMA, 9 MAR - La produzione industriale della Germania a gennaio, secondo quanto riferisce il ministero dell'Economia, ha registrato una flessione dello 0,1% su base mensile, dopo il -0,5% di dicembre. Gli analisti contattati dall'agenzia Bloomberg si attendevano invece una crescita dello 0,6%. In calo, ...

Germania : a marzo fiducia consumatori in calo : Roma, 28 feb. (AdnKronos/dpa) – fiducia dei consumatori tedeschi in calo a marzo. A indicarlo è il gruppo di ricerche di mercato Gfk, secondo cui nel prossimo mese l’indice vedrà un calo di 0,2 punti a 10,8 punti, al di sotto dei 10,9 punti stimati. Una flessione, spiega l’istituto, che si può spiegare le turbolenze politiche legate alla formazione di un nuovo stabile governo in Germania. L'articolo Germania: a marzo fiducia ...

Germania : a marzo in calo la fiducia dei consumatori : Secondo le cifre dell'Ufficio federale di statistica tedesco, l'economia tedesca è cresciuta del 2,2% nell'anno precedente, l'ottavo anno consecutivo. Gli esperti prevedono una crescita altrettanto ...