“Gaudete et Exsultate” | Esortazione Apostolica Papa Francesco Santità nella vita

“Gaudete ET EXSULTATE” - PAPA FRANCESCO/ Esortazione Apostolica su Santità : “difendere deboli non è comunismo” : PAPA FRANCESCO, la nuova Esortazione Apostolica "Gaudete et Exsultate": "la Santità è alla portata di tutti nella vita quotidiana e nei problemi di tutti i giorni". Il testo integrale(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 15:00:00 GMT)