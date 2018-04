Gasperini | Vantaggio Juve ma non è finita

corrieredellosport

(Di lunedì 9 aprile 2018) ANSA, - TORINO, 9 APR - Lantus "ha un buon, 4 punti in più e lo scontro diretto in casa, ma il campionato non è ancora chiuso". Lo ha detto l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero ...