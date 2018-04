Gardenissima | come uno sciatore qualsiasi può gareggiare con i «big»

vanityfair

(Di lunedì 9 aprile 2018) Un dislivello di oltre mille metri, 115 porte, ma soprattutto 6,5 chilometri di gara. È la, lo slalom gigante più lungo del mondo, ma anche la gara più divertente, perché tra i ben 600 partecipanti, per l’esattezza tra i 611 partecipanti di questa edizione (la 22esima) che si è tenuta il 7 aprile in Val Gardena, ci sono i grandi campioni, le leggende dello sci, chi diventerà un campione, chi scia da sempre, ma anche un «dotato di un certificato medico e con la voglia di trovarsi a un cancelletto di partenza: tutti, tutti insieme, anche chi una gara non l’hai mai fatta,me.è ANDATA Sveglia alle sei del mattino, prestissimo, eppure quando arriviamo sulla cima del Seceda, a 2519 metri, gli atleti (quelli veri) stanno già facendo la ricognizione del lunghissimo percorso di gara: si parte in parallelo, uno ogni trenta secondi, poi dopo ...