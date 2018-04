Galaxy S9 Super Slow Motion video a rallentatore Samsung

Samsung svela altri dettagli sulla modalità Super Slow Motion dei Galaxy S9 : Samsung svela qualche dettaglio aggiuntivo riguardante la nuova modalità Super Slow Motion degli ultimi top di gamma Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: il comparto fotografico dei nuovi flagship costituisce un vero e proprio passo avanti o un semplice miglioramento di quello dei predecessori? L'articolo Samsung svela altri dettagli sulla modalità Super Slow Motion dei Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Lancio Samsung Galaxy Note 9 con batteria superiore? Contenti solo a metà : Primo fuggi fuggi di rumors che riguarda da vicino il Samsung Galaxy Note 9, con apertura per quanto riguarda la durata della batteria. Stando a quanto divulgato dal leaker Ice universe, il prossimo phablet top di gamma del brand asiatico dovrebbe integrare un'unità da 3850 mAh, non un primato assoluto, ma comunque un Notevole salto in avanti rispetto all'attuale componente del Note 8, che si ferma ad appena 3300 mAh. La capacità risulta ...

Samsung Galaxy S9 Plus ha un costo di produzione superiore a S8 Plus di 43 dollari : Un teardown svela quali sono i prezzi dei materiali di Samsung Galaxy S9 Plus. Il rincaro sul prezzo di listino rispetto al Samsung Galaxy S8 Plus, sarebbe giustificato in parte da un costo di produzione maggiore quantificato in 43 dollari. Fra i materiali più costosi il display, lo Snapdragon 845, le memorie e tutto ciò che riguarda il comparto fotografico. L'articolo Samsung Galaxy S9 Plus ha un costo di produzione superiore a S8 Plus di 43 ...

Samsung annuncia l’Exynos 9610 : Super Slow Motion per la fascia media-alta Galaxy? : Samsung ha annunciato il nuovo chipset Exynos 9610 che dovrebbe essere destinato agli smartphone Galaxy di fascia media-alta: il Super Slow Motion per tutti?Da poche ore l’azienda coreana ha annunciato al grande pubblico un nuovo chipset della serie 7 di Exynos, chipset che sulla carta Samsung dovrebbe utilizzare sui dispositivi di fascia medio-alta (o alta) del mercato, ovvero quelli che hanno un prezzo tra i 400 e i 600 euro.Continue ...

Battuto da S8 il Samsung Galaxy S9 : batteria vecchia guardia superiore : La batteria di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus non sembra tenere il passo delle unità montate su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, nonostante le capacità siano rimaste le stesse (3000 e 3500 mAh rispettivamente per il modello più piccolo e quello più grande) e le ottimizzazioni che gli ultimi top di gamma dovrebbero aver apportato, sia a livello hardware che software. Eppure, dai primi test svolti da 'GSMArena.com', la situazione non parerebbe essere ...

I video Super Slow Motion di Galaxy S9 e S9+ : ecco i primi esempi : I Samsung Galaxy S9 e S9 + hanno delle telecamere che possiedono un apertura lenti variabile e sono capaci di effettuare una registrazione in Super video Slow-Motion a 960fps.La cosiddetta registrazione video Super Slow-mo è un’altra caratteristica di spicco dei nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 +.Questultima consente agli utenti di registrare video fino a 960 fps per in una frazione di secondo (0,2 secondi per essere precisi), che poi viene ...

Samsung Galaxy S9 : fotocamera con doppia apertura - super slow-motion e realtà aumentata i punti forti del nuovo smartphone : Il 25 febbraio a Barcellona Samsung ha presentato Galaxy S9 e Galaxy S9+, la nuova generazione degli smartphone top di gamma del produttore coreano in arrivo sul mercato il 16 Marzo. Punto forte dei nuovi smartphone di Samsung è l’innovativa fotocamera posteriore con doppia apertura (f/1.5 e f/2.4) capace di adattarsi, variando fra le due in pochi millisecondi, per utilizzare sempre quella più adatta alle condizioni di luce presenti; ...

Il trucco del super slow-motion dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sta nel sensore fotografico : I nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus sfoggiano un comparto fotografico da primato. Presentati al Mobile World Congress 2018 i nuovi flagship Samsung vantano fra le altre cose di una nuova feature chiamata super slow-motion. Il trucco che ha reso possibile tale funzionalità sta nella rapidità di lettura del nuovo sensore fotografico proprietario ISOCELL Fast 2L3. L'articolo Il trucco del super slow-motion dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus ...

Passare a Samsung Galaxy S9 e S9+ : supervalutazione smartphone usato o iPhone fino a 450 euro : Samsung supervaluta il vostro smartphone android o Apple iPhone usato fino ad un valore di 450 euro da permutare sul prezzo ufficiale di listino dei Galaxy S9 e S9+.Oggi sono stati annunciati i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ durante un evento pre MWC 2018, due dispositivi che non puntano a cambiare il design dei precedenti modelli Galaxy S8 ma migliorano l’hardware e sopratutto la multimedialità.Se non vi siete già in formati, potete farvi ...

Svelato il Samsung Galaxy S9 : fotocamera intelligente e super moviolone : Presentato in anteprima a Londra il nuovo smartphone top di gamma. Sarà lanciato il 16 marzo al prezzo di 899 euro (999 euro il Plus). La novità è una fotocamera studiata per elaborare in modo innovativo la luce e le immagini. Il prezzo resta sotto la soglia psicologia dei mille euro (899 euro l'S8 e 999 il Plus). Anche per distinguersi dal costosissimo primo della classe “made in Cupertino”...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ufficiali : tante novità e migliorie per dei top di gamma super : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus sono finalmente stati presentati ufficialmente, ecco tutto ciò che c'è da sapere sui nuovi smartphone top di gamma. Scopriamo caratteristiche tecniche, immagini, prezzo, uscita in Italia e non solo dei flagship 2018 del produttore sud-coreano. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ufficiali: tante novità e migliorie per dei top di gamma super è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.