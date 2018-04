Galaxy J7 2017 e Galaxy A5 2017 nuovo aggiornamento firmware con le patch sicurezza marzo

Samsung Galaxy A5 (2017) riceve in Italia le patch di sicurezza di marzo : Samsung ha finalmente cominciato a rilasciare in Italia - seppur in leggero ritardo - le patch di sicurezza di marzo 2018 per Galaxy A5 (2017). Allora siete pronti anche voi a scaricare l'aggiornamento software? L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) riceve in Italia le patch di sicurezza di marzo proviene da TuttoAndroid.

I Samsung Galaxy S7 - S7 edge - A5 (2017) e A3 (2017) dovrebbero ricevere Android 8.0 Oreo a breve : Pare sia ormai tutto pronto per il via al rilascio di Android 8.0 Oreo per i Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy A5 (2017) e Galaxy A3 (2017) L'articolo I Samsung Galaxy S7, S7 edge, A5 (2017) e A3 (2017) dovrebbero ricevere Android 8.0 Oreo a breve proviene da TuttoAndroid.

Android Oreo per Galaxy S7 - S7 Edge - A5 e A3 2017 l’aggiornamento è in arrivo! : L’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo è in arrivo per Galaxy S7, S7 Edge, Xcover 4, A5 2017 e A3 2017, tutti certificati presso il sito Wi-Fi Alliance.Dopo il rilascio di Android Oreo 8.0 per i dispositivi di punta, come i Galaxy S8 e Galaxy Note 8 in Italia, molto presto Samsung inizierà a rilasciare l’aggiornamento alla versione Oreo anche per i Galaxy S7, S7 Edge, Xcover 4, Galaxy A5 2017 e A3 2017.Continue reading Android Oreo per ...

LineageOS disponibile per LeEco Le Max 2 - Pixel C e Nexus 6 - Samsung Galaxy A5 e A7 (2017) [Download e Guida] : LineageOS 15 .1 sbarca anche su LeEco Le Max 2, Pixel C e Nexus 6 mentre i Samsung Galaxy A5 e A7 (2017) supportano ora la 14.1. Download e guida Installazione Download e guida su come installare LineageOS sugli smartphone supportati LineageOS continua il suo sviluppo e sono ancora tanti i dispositivi che riceveranno o stanno ricevendo […]

Samsung Galaxy J3 2017 : l’aggiornamento di sicurezza di Aprile 2018 prima di Google!? : Samsung è stata la prima società a iniziare a distribuire la patch di sicurezza di Aprile 2018, prima della stessa Google: peccato che sia solo per uno smartphone, il Galaxy J3 2017.Normalmente, praticamente accade sempre così, è Google ha rilasciare sui propri smartphone Nexus e Google Pixel le più recenti patch di sicurezza ogni inizio del mese.Però a volte accade, non molto spesso per la verità, che un produttore terzo sia il primo a ...

Samsung rilascia le patch di sicurezza di aprile per i Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J3 (2017) : Samsung nelle scorse ore ha dato il via al rilascio dell'update con le patch di aprile per i Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J3 (2017). Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung rilascia le patch di sicurezza di aprile per i Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J3 (2017) proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 15.1 arriva su LeEco Le Max 2 - Pixel C e Nexus 6 - mentre i Samsung Galaxy A5 e A7 (2017) supportano LineageOS 14.1 : Nelle ultime ore arrivano varie new entry per la più celebre delle custom ROM. LineageOS 15.1 supporta ora LeEco Le Max 2, il tablet Google Pixel C e il vecchio Nexus 6. Oltre alla nuova versione basata su Android 8.1 Oreo, anche LineageOS 14.1 vanta due nuovi arrivi: il Samsung Galaxy A5 (2017) e il Galaxy A7 (2017), ora con Android 7.1 Nougat. L'articolo LineageOS 15.1 arriva su LeEco Le Max 2, Pixel C e Nexus 6, mentre i Samsung Galaxy A5 e ...

Aggiornamenti in rilascio per Xperia X - Honor 6X - Honor 7X - Moto X4 - Xperia X Compact - Samsung Galaxy A3 (2016) e Galaxy J7 (2017) : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per Sony Xperia X e X Compact, Samsung Galaxy J7 (2017) e A3 (2016), Motorola Moto X4, Honor 7X e 6X. Curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? A sorpresa Honor 7 riceve Android 8.0 Oreo in versione beta L'articolo Aggiornamenti in rilascio per Xperia X, Honor 6X, Honor 7X, Moto X4, Xperia X Compact, Samsung Galaxy A3 (2016) e Galaxy J7 (2017) proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S10 nel 2019 forse avrà il riconoscimento del volto 3D come iPhone X 2017 - : Se questo verrà confermato si tratterà di un ritardo di un anno e mezzo rispetto a iPhone X del 2017, un periodo di tempo considerevole nel mondo della tecnologia e degli smartphone, ma comunque ...

Samsung Galaxy J7 (2017) - BlackBerry DTEK60 - Sony Xperia XZ - XZs e X Performance si aggiornano : ecco le novità : Anche oggi è tempo di aggiornamenti per Samsung Galaxy J7 (2017), BlackBerry DTEK60, Sony Xperia XZ, XZs e X Performance. Curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? A sorpresa BlackBerry DTEK60 ha ricevuto le patch di aprile! L'articolo Samsung Galaxy J7 (2017), BlackBerry DTEK60, Sony Xperia XZ, XZs e X Performance si aggiornano: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Acquistate Samsung Galaxy Note 8 - S8 - S8 Plus o A8 e ricevete Galaxy J3 (2017) in regalo da Unieuro : Unieuro vi regala Samsung Galaxy J3 (2017) con l'acquisto di un nuovo Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Plus o Samsung Galaxy A8. L'articolo Acquistate Samsung Galaxy Note 8, S8, S8 Plus o A8 e ricevete Galaxy J3 (2017) in regalo da Unieuro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J3 2017 al miglior prezzo sottocosto : ecco dove e quando : Il Samsung Galaxy J3 2017 sarà disponibile al miglior prezzo sottocosto in un famoso volantino nazionale di un’importante catena commerciale italiana: ecco quando e dove.Se state cercando un dispositivo economico ma di marca molto famosa, come telefono principale o secondario rispetto al vostro top di gamma, vi segnalo che dal 8 marzo e fino al 17 dello stesso mese c’è in promo il Samsung Galaxy j3 2017.Samsung Galaxy J3 2017 a ...

Samsung Galaxy A3 e A5 2017 nuovo aggiornamento firmware marzo 2018 : I Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320FL e Galaxy A5 2017 SM-A520F stanno ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento firmware: ecco di cosa si tratta.Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320FL o di un Samsung Galaxy A5 2017 SM-A520F che nelle ultime ore, proprio ad inizio marzo 2018, è disponibile un nuovo aggiornamento firmware.Samsung Galaxy A3 2017 e Galaxy A5 2017: i nuovi aggiornamenti firmware di inizio marzo 2018Più ...