Gabriel Garko e il mistero Adua Del Vesco | Si sono lasciati | lui ha un

BOOM! Gabriel Garko scende in pista a Ballando con le Stelle : Gabriel Garko Milly non molla. Dopo aver segnato la prima vittoria stagionale su Amici di Maria De Filippi, al debutto lo scorso sabato con la nuova formula del serale, la generalessa di Rai1 ha in serbo per la sesta puntata di Ballando con le Stelle 2018 un nuovo ospite in grado di catalizzare l’attenzione. Pronto a scendere in pista come “ballerino per una notte” sarà Gabriel Garko. Volto di punta della fiction Mediaset, ...

Gabriel Garko - nuova fidanzata?/ Dopo Adua Del Vesco arriva un nuovo amore per l'attore : Dopo la rottura con Adua Del Vesco, Gabriel Garko ritrova il sorriso con una nuova fidanzata? Scoppia il gossip sulla nuova, presunta, fiamma dell'attore. Ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:55:00 GMT)

Gabriel Garko - dopo Adua ha una nuova fidanzata? : Gabrial Garko non è più single. dopo Adua Del Vesco il sex symbol italiano sembra aver trovato una nuova fidanzata. L'indiscrezione è stata pubblicata dal settimanale Oggi: l'attore avrebbe un altro amore. Il settimanale non svela niente però sull'identità della compagna di Garko, affermando la grande riservatezza di Gabriel sulla sua vita privata.Tra l'attore torinese e la bella siciliana la relazione è finita nell'autunno del 2017, a ...

“Altro che single…”. Gabriel Garko - scoop! Sempre riservatissimo in amore - ma stavolta l’attore - che ha chiuso definitivamente con Adua Del Vesco - è stato già ‘pizzicato’ : Qualche giorno fa Gabriel Garko ha rilasciato un’intervista a tutto tondo sulla sua vita e la sua carriera. Una delle domande più scottanti è stata quella sulla presunta omosessualità: ”È un altro cliché che vuole che tutti gli attori più belli siano gay, così come che tutte le belle donne siano delle potenziali mignotte”, ha risposto l’attore. “Mi infastidisce quando un omosessuale si diverte a puntare il ...

Gabriel Garko fidanzata : dopo Adua un’altra donna nella vita dell’attore : Gabriel Garko ha una nuova fidanzata? L’attore non è più single e dopo Adua ritrova l’amore Gabriel Garko è, ancora oggi, uno degli attori più amati dal pubblico femminile del nostro paese. Da tempo, ormai, si è conquistato il titolo di sex symbol italiano e questo, di fatto, ha portato spesso molti dei suoi fan […] L'articolo Gabriel Garko fidanzata: dopo Adua un’altra donna nella vita dell’attore proviene da ...

Giuliana De Sio senza filtri : il clamoroso affondo a Gabriel Garko : Giuliana De Sio senza filtri. Intervistata nell’ultima serata della serie “BELVE” - in onda mercoledì 4 aprile alle ore 23:30 sul NOVE con la conduzione di

La fidanzata di Gabriel Garko : "Sono stata minacciata - ho denunciato alla polizia" : 'Ho ricevuto insulti pesanti e anche tante minacce, molto spesso di persona, durante le mie uscite con Gabriel e ancora più spesso sui social, dove oggetto di ingiuria sono stati anche i miei ...

Adua Del Vesco : "Minacce per essere la donna di Gabriel Garko" : Adua Del Vesco, astro nascente della recitazione, al settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, ha confessato di essere stata vittima di un vero e proprio attacco mediatico, sui social, da parte di alcuni utenti molto invadenti, che non hanno preso, di buon grado, la sua storia d'amore con Gabriel Garko: Ho ricevuto insulti pesanti e anche tante minacce. Molto spesso di persona, durante le mie uscite con Gabriel, e ancora di più sui ...

“Belen Rodriguez? Gabriel Garko? Ecco quanto prendono in tv”. Dopo le rivelazioni di Lorenzo Crespi a Domenica Live - ecco arrivare cifre e dettagli sui gettoni di presenza delle star. A parlare - uno che il meccanismo lo conosce bene da vicino : Ci sono argomenti che, più di qualsiasi altro, riescono puntualmente a scatenare riflessioni e polemiche negli spettatori del nostro piccolo schermo. Uno di questi, indubbiamente, è la questione dei gettoni di presenza che gli ospiti ricevono per la loro partecipazione a noti programmi televisivi. Soldi che solitamente vengono spesi per personaggi capaci di generare a loro volta guadagni ma che, quando sono troppi, finiscono per far ...

ADUA DEL VESCO/ "Gabriel Garko gay? E' sensibile ma è anche molto maschio..." : ADUA Del VESCO e Gabriel Garko: l'attrice ha commentato le indiscrezioni riguardanti una presunta omosessualità del suo compagno con un'intervista a Diva e Donna.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 13:45:00 GMT)

Gabriel Garko seminudo sui social - scoppia la polemica con la “fan” : Svolta bollente per Gabriel Garko su Instagram. L’attore torinese, 45 anni, ha pubblicato una foto in cui si mostra seminudo. Delirio tra le fan ma anche qualche critica...

“Sai - prima di parlare..”. Boom! La sparata ‘avvelenata’ di Gabriel Garko. L’attore pubblica una foto ‘da infarto’ e non si trattiene : social in delirio per il sexy attore : Non sempre le critiche sui social vengono apprezzate dai vip, proprio come successo all’attore Gabriel Garko. nei giorni scorsi il quarantacinquenne a pubblicato una foto che lo mostra nudo, coperto sa un solo asciugamano e con le gambe leggermente aperte. Lo scatto, pubblicato sul suo account Instagram, è stato invaso da commenti delle sua ammiratrice. Non tutte, però, hanno gradito la foto in versione ”sexy”, e ...

Gabriel Garko crontro le critiche : l’attore zittisce gli haters : Gabriel Garko risponde agli haters sui social: l’attore interviene dopo le critiche Gabriel Garko interviene sui social dopo aver ricevuto una critica da parte di una hater. Quest’ultima l’ha accusato di mettere sempre in mostra il suo corpo anzichè il cuore, che conta di più. Il noto attore non ha potuto fare a meno di […] L'articolo Gabriel Garko crontro le critiche: l’attore zittisce gli haters proviene da Gossip ...

Gabriel Garko si racconta su Gay.tv e smentisce la sua omosessualità : Considerato da molte donne uno tra gli attori più belli del mondo dello spettacolo, Gabriel Garko , ha rilasciato un'intervista al sito Gay.tv dove in primis ha voluto parlare dei temi che in questi anni pare lo abbiano visto protagonista ossia, la chirurgia ...