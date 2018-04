Future World | James Franco si dirige in un film à la Mad Max

gqitalia

(Di lunedì 9 aprile 2018) Deserto, devastazione, abiti di pelle polverosi con borchie e artigli, un’androide angelica e cattivi dalla crudeltà incontenibile. Questo lo scenario di desolata distopia in cui si muovono(qui anche regista), Lucy Liu, Milla Jovovich e Suki Waterhouse in. Molto di maniera, a guardare il trailer, ma proprio per questo di possibile successo per un pubblico di cultori dei racconti avventurosi ed estremi in stile Mad Max. Da cui, a sorpresa, potrebbe discostarsi significativamente. Perché dall’autore di The Disaster Artist e Child of God, ci si può aspettare di tutto e perché, a guardare i nomi astratti dei personaggi (la regina, il volto tatuato, il signore dell’amore) e la carica dark della diva di tanti Resident Evil, c’è anche qualcosa del dramma antico trasportato nel mondo dei biker di Cymbeline.