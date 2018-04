superguidatv

: Furore 3 si farà? Ultime notizie sulla fiction con Elena Russo e Francesco Monte #furore #furore2 #mediaset… - SuperGuidaTV : Furore 3 si farà? Ultime notizie sulla fiction con Elena Russo e Francesco Monte #furore #furore2 #mediaset… - infoitcultura : Furore 3 si farà? News sui nuovi episodi della fiction con Francesco Monte - zazoomblog : Furore-Il vento della speranza: si farà la terza stagione della serie Mediaset?… -

(Di lunedì 9 aprile 2018)3 si? Ieri sera è andata in onda l’ottava e ultima puntata di: Capitolo secondo. In fans si chiedono se ci sarà una terza stagione.3 si? Finalmente dopo tante tribolazioni, controversie, cattiverie, difficoltà pianti e drammi,2 si è concluso con il migliore dei “The End”: Marisella sposa il suo Saro Licata, Il tenente Bella sua Giovanna e i cattivi vengono tutti arrestati. Questa avvenura finire qua.Vince l’amore e vincono i buoni, anche se non fosse per niente scontato.Ciao a tutti noi, ci vediamo presto.–#2 #capitolosecondo #aresfilm @_mediaset @mediaset @_laserie @2 pic.twitter.com/ctCng3ob9B — Ares Film (@AresFilmSrl) 8 aprile 2018 Cosa sarà dunque dei protagonisti di questache ha tutte le sfumature del melò italiano? La casa di Produzione Ares Film non si ...