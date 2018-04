Furgone con «materiale sospetto»

Morte ai tavolini del bar. Il Furgone contro la folla nel primo giorno di sole : La Morte è arrivata con la primavera. A Münster, il primo giorno caldo e soleggiato dopo il lungo inverno tedesco, è stato funestato da un attacco mortale. Nella città del Nord Reno-Westfalia, sabato ...

Germania - Furgone sulla folla al bar : 3 morti e 20 feriti - 6 sono gravi. L'autista poi si uccide. «Era un folle - legami con i neonazisti» : Terrore a Münster, in Germania, dove un furgone è piombato sui passanti e sui clienti dei tavoli all'aperto del ristorante Kiepenkerl, in pieno centro. Il bilancio è di 3...

Germania - Furgone sulla folla a Munster : 3 morti e 20 feriti - Tra le vittime anche il conducente suicida : La polizia ha subito invitato la popolazione, via Twitter, ad allontanarsi dalla zona. E' in corso una grande operazione di polizia con parte della città vecchia blindata. L'uomo che ha lanciato il ...

Germania - Furgone sulla folla a MunsterTre vittime - 20 feriti | Suicida l’autista : è un tedesco con problemi psichici : Germania, furgone sulla folla a MunsterTre vittime, 20 feriti | Suicida l’autista: è un tedesco con problemi psichici Germania, furgone sulla folla a MunsterTre vittime, 20 feriti | Suicida l’autista: è un tedesco con problemi psichici Continua a leggere

Germania - Furgone sulla folla a Munster : 3 morti e 50 feriti - Il conducente del mezzo si è suicidato : Un furgone è piombato sulla folla in una zona pedonale a Munster , nel nord-ovest della Germania . Ci sarebbero 3 morti e almeno 50 feriti, di cui sei in condizioni gravi. Le autorità ipotizzano che ...

Germania - Furgone sulla folla a Muenster : 3 morti e 30 feriti - Il conducente del mezzo si sarebbe suicidato : Un furgone è piombato sulla folla in una zona pedonale a Muenster , nel nord-ovest della Germania . Ci sarebbero 3 morti e almeno 30 feriti. Lo riferisce lo Spiegel online. Le autorità ipotizzano che ...

Germania - Furgone sulla folla a Munster : 3 morti e 50 feriti - Il conducente del mezzo si è suicidato : Un furgone è piombato sulla folla in una zona pedonale a Munster , nel nord-ovest della Germania . Ci sarebbero 3 morti e almeno 50 feriti, di cui sei in condizioni gravi. Le autorità ipotizzano che ...

Germania - Furgone sulla folla a Münster : “3 morti e 30 feriti - forse terrorismo”. Autista si è ucciso con un colpo di pistola : Un furgone è piombato sulla folla a Münster in Germania: ci sarebbero almeno tre morti e trenta feriti, secondo quanto riferisce la Bild. Il quotidiano tedesco e lo Spiegel online confermano che è in corso una grossa operazione della polizia con parte della città vecchia blindata. Le autorità attualmente presumono che si tratti di un attacco terroristico, così hanno riferito ai media. La polizia ha confermato che l’autore del gesto si ...

Germania - Furgone contro la folla : "Ci sono morti e feriti" : Torna l'incubo in Germania . Un furgone è precipitato sulla folla provocando almeno morti e numerosi feriti , i media tedeschi parlano di 30 persone, . Il fatto è successo a Münster, nell'ovest del ...

Enna - bimbo di due anni schiacciato e ucciso da un Furgone : il conducente non l'ha visto : Un bambino di due anni e mezzo, Salvatore Termine, è morto dopo essere stato travolto da un furgoncino di un ambulante nel centro storico di Pietraperzia , Enna, . Il piccolo è sfuggito al controllo ...

Ruba il Furgone del panettiere - con pizzette appena sfornate : Non è riuscito a resistere alla gola e ha Rubato un carico di pizzette appena sfornate. È accaduto a Castelnuovo di Porto, comune di Roma, dove un uomo, italiano, è stato denunciato per furto di autovettura.La segnalazione è partita in piena notte dal proprietario di una panetteria della zona: uno sconosciuto aveva appena asportato il furgone del "Forno" carico di prodotti, approfittando della momentanea distrazione ...

Vicenza : scontro tra auto e Furgone - morta una donna - ferite altre due : Vicenza, 4 apr. (AdnKronos) – Poco dopo le ore 6, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Legione Galieno angolo contrà San Domenico per un incidente stradale tra due auto e furgone: una donna decedute e due ferite. La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza i veicoli ed estratto la conducente e la passeggera, rimaste incastrate nella Lancia Y subito prese in cura dal personale del suem 118 per essere stabilizzate e portate in ...

Vicenza : scontro tra auto e Furgone - morta una donna - ferite altre due : Vicenza, 4 apr. (AdnKronos) - Poco dopo le ore 6, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Legione Galieno angolo contrà San Domenico per un incidente stradale tra due auto e furgone: una donna decedute e due ferite. La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza i veicoli ed estratto la conducente

Con pala meccanica e Furgone assaltano cassaforte di supermercato : FRANCAVILLA FONTANA - Assalto con pala meccanica e furgoncino all'alba di oggi , mercoledì 3 aprile, nel centro commerciale Famila sito sulla via per Oria a Francavilla Fontana. Nel mirino la ...