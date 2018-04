Ftse Mib | meglio operare su titoli già in trend Ecco quali

Borsa - Piazza Affari chiude in calo : Ftse Mib a -0 - 17% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,17% a 22.929 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,10% a quota 25.189 punti.

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 6/04/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Derivato italiano presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 22.475. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 6/04/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano con i prezzi allineati a 22.957. Le maggiori attese vedono un proseguimento stabile degli scambi con prima ...

Andamento Future Ftse Mib del 6/04/2018 - ore 15.40 : Si muove sui livelli di ieri il FIB , nonostante il derivato di Francoforte mostri un consistente rialzo. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 22.470, riportando un trascurabile -0,11% rispetto ...

Piazza Affari sui massimi da inizio febbraio - Telecom e FCA protagoniste : Ftse Mib +2 - 35% : Il Dipartimento dell'Economia e della Tecnologia tedesco ha reso noto che a febbraio gli ordinativi industriali sono cresciuti dello 0,3% rispetto al mese precedente, al di sotto delle attese degli ...

Andamento Future Ftse Mib del 5/04/2018 - ore 15.40 : Slancio per il FIB che non tiene conto dell'Andamento in frazionale ribasso del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB avvia a quota 22.255 con un miglioramento di 440 punti rispetto alla ...

Piazza Affari apre in positivo : primo Ftse Mib +1 - 32% : La Borsa di Milano apre in positivo. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna l'1,3% a 22.733 punti. Positive anche le principali Borse europee: a Londra l'indice Ftse 100 guadagna l'1,32%. A Francoforte ...

Piazza Affari apre in positivo : primo Ftse Mib : La Borsa di Milano apre in positivo. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna l'1,3% a 22.733 punti. Positive anche le principali Borse europee: a Londra l'indice Ftse 100 guadagna l'1,32%. A Francoforte ...

Piazza Affari limita i danni nel finale - industriali in rosso : Ftse Mib -0 - 30% : *Per quanto riguarda i dati macroeconomici della giornata, negli USA la stima ADP , National Employment Report, *sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di marzo, una crescita di 241 mila nuovi ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 4/04/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente il principale indice della Borsa di Milano , attestandosi a 22.369, con un calo dello 0,63%. Attesa per il resto ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 4/04/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si contrae la performance del derivato italiano con i prezzi allineati a 21.895 per una discesa dello 0,68%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di ...

Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib +0 - 44% - vola Mediaset : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,44% a 22.510 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,38% a quota 24.754 punti. ...

Mediaset in pole nel Ftse Mib dopo l'accordo con Sky : Vigoroso rialzo per Mediaset , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,59%. A fare da assist alle azioni del Biscione, è l' accordo strategico raggiunto con Sky ...

Andamento Future Ftse Mib del 3/04/2018 - ore 9.30 : Leggero ribasso per il FTSE MIB Future , mentre brilla il Future sul DAX , update 03/04/2018 9.30, Lieve ribasso per il FIB , nonostante il derivato di Francoforte mostri un consistente rialzo. Il ...