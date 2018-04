Frostpunk | 11 bit studios conferma le versioni console

eurogamer

: 11 bit studios conferma i lavori sulle versioni console di #Frostpunk. - Eurogamer_it : 11 bit studios conferma i lavori sulle versioni console di #Frostpunk. - infoitscienza : Per celebrare il vicino arrivo di Frostpunk, 11 Bit Studios rende gratis This War of Mine per un periodo limitato -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Conosciuto per i loro strazianti giochi come This War of Mine, dove le decisioni dei giocatori e le scelte morali sono protagoniste, gli sviluppatori di 11 bitstanno per pubblicarea fine mese, e il titolo, al momento in uscita per PC, vedrà la luce anche su.Come riportato da Dualshockers, Durante il PAX East 2018, il Senior Marketing Manager di 11 bit, Karol Zajaczkowski, ha svelato ulteriori informazioni sul gioco in vista della sua prossima uscita su PC questo mese.Alla domanda sulle possibilità che il titolo arrivi su, Zajaczkowski ha detto che lo studio "sta lavorando alleal momento", anche se non è stata comunicata una data specifica o una finestra di rilascio, il Senior Marketing Manager ha dichiaratoin arrivo "entro la fine dell'anno."Read more…