Frizzi | succede a due settimane dalla morte L’annuncio è ufficiale e | mentre qualcuno

(Di lunedì 9 aprile 2018) Di certo questa notizia farà la gioia di. Ma è innegabile: la stessa notizia riapre una ferita ancora fresca, che fa male. Se ne parla da qualche anno, ma ormai è arrivata la conferma definitiva: Toy Story 4 si farà. A nove anni dal cartone precedente, la Pixar ha fatto: il 21 giugno 2019 uscirà il quarto episodio del film che racconta le avventure di Woody, Buzz Lightyear e compagnia. L’attesa è enorme anche perché questo quarto episodio della saga si è fatto attendere un bel po’. Sono passati ben nove anni da Toy Story 3 che aveva superato la soglia del miliardo di incassi nel mondo. Il regista sarà Josh Cooley, già animatore per altri capolavori Pixar come Inside Out, Up e Ratatouille. Quindi tutti si aspettano grandi cose da lui. Ma della trama ancora si sa poco. Pare che la protagonista sarà una bambina di nome Bonnie (che avevamo già visto in Toy ...