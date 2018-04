Francia | paziente resuscita dopo arresto cardiaco di 18 ore Medici stupefatti

ilgiornale

(Di lunedì 9 aprile 2018) Rescuscitato18 ore die un equipe medica dell'ospedale senza parole. La vicenda assurda arriva dal sud dellaed è stata ccontata dal Sunday Times.Il racconto"Il team medico era senza parole", parola di Jonathan Charbit, dell'unità di terapia intensiva del Montpellier University Hospital, nel sud della. Ilricoverato ha subito un gravissimo mentre si trovava all'aria aperta. Fattore determinante poiché la temperatura esterna, molto bassa, ha indotto il corpo dell'uomo all'ipotermia. "È un caso da manuale - spiega ancora Charbit - oltre che una straordinaria avventura umana e scientifica. Le probabilità che l'uomo sopravvivesse erano vicine allo zero", come riporta Il Messaggero. Il, un uomo di 53 anni non ha subito alcun danno cerebrali. La sua identità rimane però ancora sconosciuta.