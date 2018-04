Francia | di nuovo scioperi dei treni contro la riforma Macron

C’è un nuovo Telepass europeo che vale anche in Francia - Spagna e Portogallo : Funziona come un normale Telepass ma si può usare anche all'estero: le cose da sapere The post C’è un nuovo Telepass europeo che vale anche in Francia, Spagna e Portogallo appeared first on Il Post.

Tennis - Corrado Barazzutti : “Contro la Francia mi attendo un incontro equilibrato. Il nuovo format della Coppa Davis? Una iattura” : Dal 6 all’8 aprile la terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova sarà teatro della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia. Sul rosso ligure, gli azzurri sfideranno i campioni in carica e centrare il bersaglio grosso non sarà certo impresa facile. La nostra formazione punterà gran parte delle proprie fiches su Fabio Fognini. Il n.1 del Bel Paese è chiamato ancora una volta a fare gli straordinari per ...

Francia : Olivier Faure nuovo segretario Partito socialista : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Francia - Sarkozy incriminato per nuovo caso di corruzione. Cercò di comprare un magistrato della Cassazione in cambio di informazioni : Nuovi guai per Nicolas Sarkozy: l’ex presidente della Repubblica, già in stato di fermo la settimana scorsa per l’inchiesta sul denaro libico che avrebbe finanziato la sua campagna elettorale, è stato rinviato a giudizio per la vicenda delle intercettazioni telefoniche. Sarkozy era indagato insieme con il suo avvocato Thierry Herzog e l’ex magistrato Gilbert Azibert. Secondo quanto riferisce Le Monde, tutti e tre sono stati rinviati a giudizio ...

Il ritorno dell’Isis : nuovo terrore in Francia. In Italia allarme bomba alla Rinascente e un tunisimo ricercato per rischio attentati [la foto segnaletica] : Se qualcuno pensava che il terrore dell’Isis fosse ormai pian piano scemato si dovrà ricredere. La Francia resta sempre nel mirino, colpita da un nuovo attentato solo venerdì scorso a Trèbes. Roma ha rafforzato le sue misure di sicurezza dopo aver ricevuto nella notte una lettera anonima, recapitata all’ambasciata Italiana a Tunisi, dove si parla di un possibile attentato terroristico nella Capitale. Lui è Atef Mathlouthi, tunisimo ...

Francia : Santanché - nuovo governo affronti immigrazione incontrollata : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – “Quello che è accaduto in Francia è terribile ed è un chiaro messaggio che il terrorismo islamico tesse ancora le sue trame attraverso cellule impazzite che da un momento all’altro possono scatenare l’inferno. Questo ci spinge a non abbassare la guardia anche da noi e a non illuderci di sembrare immuni da un pericolo reale. Mi auguro che il nuovo governo prenda ogni misura per contrastare un ...

Francia : nuovo attacco terroristico a Trèbes. L’attentatore si trova all’interno di un supermercato : L’Europa e in particolare la Francia, piombano di nuovo nel terrore come avvenuto già più volte nel recente passato. Il motivo di quanto appena detto è quello che a tutti gli effetti sembra delinearsi come un nuovo attentato terroristico condotto, sembra, da un solo uomo, che non si è ancora concluso ma che dalle prime informazioni trapelate fino ad ora, avrebbe già provocato la morte di almeno una persona e diversi feriti. I primi eventi ...

Dalla Francia : Neymar sceglie il nuovo allenatore del Psg : 'Luis Enrique meglio di Conte' : PARIGI - 'Presidente meglio Luis Enrique, prenda lui' . Secondo quando riportato Dalla stampa parigina, in estrema sintesi, sarebbe stato questo il discorso che Neymar avrebbe fatto al patron del Psg, ...

Bufala Trattato di Caen o nuovo allarme nazionalista? Precisazioni tra Italia e Francia : Da alcuni giorni sta prendendo piede in Rete quella che in molti hanno prontamente definito "Bufala Trattato di Caen". In cosa consiste esattamente? Si tratta di una notizia che crea allarmismo tra coloro che sono sempre pronti a difendere valori nazionalisti, magari schierandosi contro decisioni politiche che sulla carta potrebbero dare meno peso all'Italia al cospetto di altri Paesi. In pratica, la fonte originale (un giornale sardo) afferma ...

Migranti - il nuovo fronte : i profughi che la Francia ci rimanda : Sono poco più di 180 mila i Migranti presenti in Italia e ospitati nelle strutture di accoglienza. Favoriti da un piano immigrazione che sembra aver funzionato, ora incombe la minaccia della bella ...

Lupin III - nuovo trailer per la serie ambientata in Francia Video : In questo articolo torniamo a parlarvi di Lupin III, il ladro gentiluomo che in Italia è una vera e propria icona pop. Il nipote di Arsenio Lupin [Video], nato dalla penna di Maurice Leblanc, è un personaggio senza eta' che piace a grandi e piccini. Le sue avventure in compagnia dei sui fidati amici Jigen Daisuke e Goemon Ishikawa discendente anche lui da una 'nobile' dinastia di malfattori non stancano mai e sono tutt'ora in corso. Il povero ...

Maltempo - la Francia di nuovo sotto la neve da sud a nord : grandi disagi sulle strade [GALLERY] : 1/11 ...