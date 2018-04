Francesco Monte e Paola Di Benedetto | baci in attesa del taxi Poi vedono il paparazzo e

Furore 3 si farà? Ultime notizie sulla fiction con Elena Russo e Francesco Monte : Furore 3 si farà? Ieri sera è andata in onda l’ottava e ultima puntata di Furore: Capitolo secondo. In fans si chiedono se ci sarà una terza stagione. Furore 3 si farà? Finalmente dopo tante tribolazioni, controversie, cattiverie, difficoltà pianti e drammi, Furore 2 si è concluso con il migliore dei “The End”: Marisella sposa il suo Saro Licata, Il tenente BelMonte la sua Giovanna e i cattivi vengono tutti arrestati. Questa avvenura finire ...

Chiaramonte - furti in c/da Francesco - rubato anche il latte per i puledri : Chiaramonte Gulfi - Ennesimo furto avvenuto nelle campagne chiaramontane verificatosi a tarda notte. Prese di mira due abitazioni di contrada Francesco, nei pressi della più nota Contrada Morana: in ...

Lele Mora e la rivelazione su Francesco Monte : «Se dico che lo so - lo so». Scatta la denuncia? : Nonostante sia giunta pressoché al termine questa complicata edizione de L'Isola dei Famosi , non accennano a diminuire le polemiche sul canna-gate di nuovo in auge dopo le dichiarazioni che Lele Mora ...

“Francesco Monte? Io so”. Isola dei Famosi - Lele Mora ‘canta’ su tutto. Dal canna-gate ai trucchi del reality fino al ‘capitolo Alessia Marcuzzi’. Che non ne esce per niente bene : Isola dei Famosi nel mirino di Striscia la Notizia, ancora. Ma stavolta a parlare, o meglio a dare fuoco alle polveri, è un volto notissimo del mondo dello spettacolo che, oltretutto, ha dei ‘precedenti’ con il reality che mette alla prova i vip in Honduras, tra natura selvaggia, prove fisiche e stenti. Prima frecciatina, arrivata durante l’intervista rilasciata a Valerio Staffelli e mandata in onda durante ...

“Beccata in sua compagnia”. Paola Di Benedetto - ma Francesco Monte lo sa? Quella foto ha lasciato di stucco i fan - anche perché l’attrito è tutt’altro che finito. Ed è subito polemica : Da quando Paola Di Benedetto è tornata in Italia non si fa che parlare della storia con Francesco Monte. Tutto è iniziato all’Isola dei Famosi, dove sin dai primi giorni l’ex Madre Natura di Ciao Darwin e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono avvicinati, ma è durato poco il flirt. Giusto una manciata di giorni, perché poi lui è stato travolto dal canna-gate e si è visto costretto a uscire dal reality. Ma appena lei è ...

Mercedesz Henger : "Canna-gate? Alessia Marcuzzi mi ha delusa - non odio Francesco Monte" : Mercedesz Henger, in una lunga intervista a Diva e Donna, ha svelato di aver attraverso un periodo molto buio dal punto di vista personale per lo scandalo canna-gate che ha tenuto banco, per molte settimane, all'Isola dei Famosi 2018: Tutto questo mi ha provocato enorme stress: per giorni ho dormito malissimo e sono stata coperta di macchie bianche. Il dermatologo mi ha detto che erano dovute proprio alla tensione. Poi solo adesso, da due ...

Paola Di Benedetto : “Non sono ancora innamorata di Francesco Monte”. E si fa beccare in compagnia di Eva Henger… : Francesco Monte e Paola Di Benedetto news: la modella beccata insieme a Eva Henger Se Francesco Monte e Eva Henger non hanno ancora fatto pace a causa del canna-gate, Paola Di Benedetto non ha alcun problema a mostrarsi accanto all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Madre Natura e l’ungherese sono state ospiti dell’ultima puntata di Casa […] L'articolo Paola Di Benedetto: “Non sono ancora innamorata di ...

Lele Mora e il canna gate : “Francesco Monte si fa le canne - Eva Henger ha detto la verità” : Striscia la notizia intervista Lele Mora: le rivelazioni sul canna-gate, Francesco Monte e Eva Henger Striscia la notizia continua ad indagare sul canna-gate che ha travolto l’Isola dei Famosi. L’inviato Valerio Staffelli ha intervistato Lele Mora, famoso ex agente dei Vip. L’uomo si è detto deluso dall’ultima edizione del reality show di Canale 5 e […] L'articolo Lele Mora e il canna gate: “Francesco Monte si ...

Bianca Atzei piange all’Isola : Mara Venier la sgrida e tira una frecciatina a Francesco Monte : Isola dei Famosi, Bianca Atzei in lacrime: Mara Venier ammonisce la cantante e tira in ballo il canna-gate Momento di sconforto per Bianca Atzei durante l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi. La cantante è scoppiata a piangere perché stanca della difficile situazione che sta vivendo. I continui litigi, le critiche e le polemiche hanno stufato la […] L'articolo Bianca Atzei piange all’Isola: Mara Venier la sgrida e tira ...

Emily Ratajkowski come Francesco Monte?/ Canna-gate sui social : l'ex naufrago nega - la modella ammicca : Emily Ratajkowski come Francesco Monte? Anche la super modella travolta dallo scandalo Canna-gate la i suoi follower approvano. Le differenze con il caso italiano.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:51:00 GMT)

Malena contro i naufraghi : 'Sono sleali - nomination guidate dai sotterfugi. Francesco Monte costretto ad uscire' : MILANO - 'Purtroppo quest' anno si è perso il vero spirito del gioco'. A un passo dalla fine del reality Malena , pornodiva ed ex naufraga dell' Isola dei Famosi , programma seguito da Leggo.it , dice ...

Isola dei Famosi 2018 - Paola Di Benedetto e Francesco Monte pronti per la convivenza? : Francesco Monte e Paola Di Benedetto, da quando sono usciti dall'Isola dei Famosi, sono inseparabili. Come confessato, al settimanale Vero, in edicola questa settimana, dall'ex Madre Natura di Ciao Darwin, però, mi hanno voglia di viversi giorno per giorno senza bruciare le tappe di un amore destinato a durare nel tempo: Non ci conosciamo abbastanza per andare a convivere. Per il momento ci stiamo frequentando e sarebbe un passo azzardato. In ...

Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri a Verissimo : "Paola Di Benedetto? Me l'ha soffiata Francesco Monte! Ma non era il mio tipo" : Marco Ferri, ex concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, è stato intervistato da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo, andata in onda oggi su Canale 5.Il figlio dell'ex calciatore Riccardo Ferri si è presentato nello studio del programma del sabato pomeriggio di Canale 5, con ben 13 chili in meno rispetto al peso iniziale. Marco Ferri ha esordito, facendo un velocissimo bilancio di quest'esperienza, ...

