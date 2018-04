Foto primo negozio Iliad Italia | ecco dove | rivoluzione pronta

“Diletta Leotta - finalmente!”. La prima Foto col fidanzato. La bellissima giornalista di Sky ha deciso (dopo molto tempo) di uscire allo scoperto e pubblicare il primo scatto social con il suo lui. L’invidia dei tanti fan - però - è palese : Bella da far girar la testa, giovane, sexy e pure brava, Diletta Leotta, la conduttrice sportiva di Sky Sport, esce allo scoperto: per la prima volta presenta a tutti il suo compagno. Non era mai successo che la coppia si mostrasse insieme sui social network. Lei, Diletta, è sì molto popolare, ma anche riservatissima. Su Instagram documenta costantemente le sue giornate, in prevalenza quelle lavorative, ma concentra sempre ...

Smart EQ Fortwo e-cup - parte a giugno il primo trofeo monomarca per auto elettriche – Foto : Il week end di metà aprile sarà importante per il nostro Paese, che ospiterà per la prima volta nella Capitale una gara di Formula E, ovvero il campionato mondiale delle monoposto elettriche. A margine di questa manifestazione, sullo stesso tracciato cittadino calcato dalle sportive a batteria, debutterà anche con una sfilata di vetture Smart EQ Fortwo e-cup, il primo trofeo italiano monomarca riservato per l’appunto alle piccole ...

Primo di aprile - Tutti i "pesci" delle Case - Foto GALLERY : Come da tradizione, nonostante l'odierna concomitanza con la Pasqua, per il Primo di aprile le Case automobilistiche hanno dato libero sfogo alla propria immaginazione. I pesci di questanno spaziano da paradossali evoluzioni di auto realmente esistenti a trasformazioni immaginarie fino ad arrivare a bizzarre tecnologie più o meno verosimili: ecco tutte le trovate pensate per strappare un sorriso agli appassionati.

Kim Kardashian - primo piano al lato B su Instagram - Foto : Da qualche settimana a questa parte Kim Kardashian è tornata a spogliarsi, sui social, facendo sensibilmente lievitare il numero di follower. Al momento la signora West ha superato quota 109 milioni di fan, rilanciando l'eterno inseguimento alla primatrista mondiale Selena Gomez, regina con 135 milioni.Per provare ad avvicinare l'ex fidanzata di Justin Bieber, Kim ha tirato fuori l'artiglieria pesante, con curve mozzafiato a cadenza quasi ...

Filippo Magnini e Giorgia Palmas : la Foto del primo bacio : L'ex nuotatore Filippo Magnini e la showgirl e conduttrice Giorgia Palmas sono una nuova coppia. L'ufficialità da parte dei diretti interessati non è ancora arrivata ma la foto del primo bacio, pubblicata in esclusiva dal settimanale Chi.Lo scorso 14 maggio, sempre il settimanale Chi, per primo, aveva pubblicato le foto riguardanti la nuova coppia durante un pranzo a Milano e una successiva cena in Svizzera. Anche in quel caso, ...

Huawei P20 Pro - il primo smartphone con tripla Fotocamera : caratteristiche - prezzo e data d’uscita : Cosa poteva fare Huawei meglio del Mate 10 Pro? Negli ultimi anni, le due linee top dell’azienda cinese, quella dei telefoni “P” e quella con schermo extralarge dei Mate si sono rincorse a distanza: il Mate 10 Pro è quanto di meglio Huawei abbia prodotto (almeno fino a ieri): schermo FullView, processore ottimizzato per l’IA, una batteria di lunga durata, fotocamera Leica “intelligente” capace di riconoscere contesto e tirare fuori il meglio da ...

Giorgia Palmas e Filippo Magnini - le Foto del primo bacio : Non hanno più bisogno di nascondersi Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che si scambiano grandi baci per strada nella notte, come mostra il settimanale Chi in edicola da mercoledì 28 marzo. Una passione irrefrenabile palpabile tra la ex velina che si avvinghia al nuotatore e l’atleta che la abbraccia prima di tornare in auto mentre lei, valigia in mano, si dirige verso casa. Come riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini ormai ...

Filippo Magnini e Giorgia Palmas - è amore : la Foto del primo bacio : “Lavori in corso, non ci sbilanciamo” aveva cautamente commentato Filippo Magnini quando Cristina Parodi gli aveva chiesto...

Galliani al primo giorno in Senato : la reazione dei social è esilarante [Foto] : 1/12 LaPresse ...

Roma - primo giorno alla Camera : Laura Ravetto entra con la figlia in passeggino - Foto Paolo Rizzo/Ag.Toiati - : Anche un bebè alla seduta di apertura della diciottesima legislatura della Camera: Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, è infatti giunta a Montecitorio con la bimba di poche settimane, ancora ...

Camere - Foto di gruppo e blu. Il primo giorno sui banchi della XVIII legislatura : foto di gruppo, selfie, strette di mano e pacche sulle spalle, oggi seduti 'a piacere' - le postazioni saranno assegnate in seguito - ma rispettando la 'zebratura' politica, da destra a sinistra ...

Svelata la trama di New Girl 7×01 - primo episodio dell’ultima stagione : coppie in festa 3 anni dopo (Foto) : New Girl 7×01 è la première della stagione finale della sitcom di Fox, fortunata nei primi anni ma poi in progressivo calo di ascolti. La stagione finale sarà ridotta rispetto al solito, con soli 8 episodi di cui uno speciale finale di un'ora previsto martedì 15 maggio 2018, e racconterà le vite di Jess e degli altri protagonisti del loft con un salto temporale rispetto al finale della sesta. In onda il 10 aprile negli Stati Uniti, New ...

La Juventus guarda al futuro : ecco il J Hotel - è il primo albergo di una squadra in Italia [Foto] : 1/8 Foto Sito Juventus ...

“Ma che ha fatto?”. Nadia Rinaldi torna all’Isola dei Famosi - ma è molto - molto diversa. Qualcosa non quadra rispetto al primo arrivo in Honduras - quando l’attrice appariva così davanti alle telecamere. Ve ne siete accorti? Il ‘dettaglio’ non sfugge e il Foto-confronto non mente : Alla fine Nadia Rinaldi è rientrata a far parte dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. O meglio: per ora è relegata all’Isola che non c’è insieme a Elena Morali, l’eliminata di lunedì sera che ha deciso di continuare l’esperienza in Honduras. Il pubblico ha accontentato l’ex Pupa, perché l’ha preferita a Paola Di Benedetto, che quindi ha ripreso l’aereo verso l’Italia insieme a Filippo ...