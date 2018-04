Formula 1 | la Ferrari e il weekend del GP Bahrain | highlights e classifiche

Formula 1 - ecco le condizioni del meccanico Ferrari investito da Raikkonen [FOTO] : 1/5 Foto Instagram ...

La nottata è passata e con lei la paura. Francesco Cigarini, il meccanico della Ferrari investito da Raikkonen nel concitato pit stop del GP del Bahrain in cui ha riportato la frattura di tibia e ...

Secondo successo consecutivo di Seb, che con una strategia geniale resiste all'assalto finale di Bottas e tiene dietro le due Mercedes. Paura nel box Ferrari per un incidente che ha coinvolto Kimi ...

"Per prima cosa voglio augurare al nostro meccanico una pronta guarigione e di tornare presto in pista". E' stato questo il primo pensiero e il primo commento di Sergio Marchionne , presidente della ...

La Ferrari vince a Sakhir, nel GP del Bahrain , ma per il team di Maranello sono momenti di ansia dopo un incidente a metà gara nel corso di un pit stop di Kimi Raikkonen . Un meccanico, infatti, è ...

ancora un successo del tedesco sulla rossa dopo Melbourne. Raikkonen ritirato per un problema nel secondo pitstop. Prestigioso quarto posto per la Toro Rosso di Gasly

Formula 1, shock Ferrari: Raikkonen investe un meccanico, si sta correndo il gran premio di Formula 1 in Bahrain, emozioni e colpi di scena. La gara sta procedendo con diverse strategie da parte di Ferrari e Mercedes che si stanno giocando la vittoria, a poco più di metà gara tanta paura al box Ferrari, pit stop per Raikkonen, il finlandese investe un meccanico, tanta paura, il pilota sin ritira. meccanico portato al centro medico.

Il campione del mondo, analizzando l'ideal lap, poteva ottenere un best time di quasi 1 decimo migliore rispetto a quello ottenuto. Tempo che non gli avrebbe comunque garantito di sopravanzare il ...