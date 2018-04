Formula 1 GP Bahrain | tra Hamilton e Verstappen volano scintille

F1 Gp del Bahrain : Formula noia? no grazie! : "Ero sotto pressione. Vincere così non ha prezzo!"Le parole di Vettel riassumono bene il senso di una gara che è stata di tutto fuorché noiosa, alla faccia di chi vorrebbe snaturare questo sport che rappresenta pur sempre la massima eccellenza in campo tecnico e motoristico.Primo Vettel davanti a Bottas, terzo Hamilton. Menzione speciale per Gasly che con la Toro Rosso motorizzata Honda centra il secondo miglior risultato di ...