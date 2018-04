Formula 1 | ecco le condizioni del meccanico Ferrari investito da Raikkonen FOTO

Ecco il Gran premio di Roma : all'Eur arriva la Formula E : Veronica Altimari di Roma Today ci porta nel circuito in cui il 14 aprile sfrecceranno le monoposto elettriche a 250 chilometri orari per la tappa italiana della Formula E.

Formula Uno - addio qualifiche : ecco il nuovo progetto : 1 di 3 Successiva TORINO - Davvero scompariranno le qualifiche? Non si sa, non è detto. Ma secondo indiscrezioni , arrivano da Auto, Motor und Sport, testata tedesca ben introdotta in Formula 1 e spesso vicina a Ross Brawn, Liberty Media potrebbe avanzare questa proposta, una delle tante che verranno sottoposte alle squadre durante il ...

Formula 1 : al via in Australia (esclusiva Sky) il Mondiale 2018. Ecco il calendario completo (4 gare in chiaro su Tv8 e una anche su Rai 1) : Formula 1 Con la pole position di Hamilton e le due Ferrari a seguire (Raikkonen secondo e Vettel terzo), scatta il Mondiale 2018 di Formula 1. Come da tradizione, la stagione si apre in Australia, sul circuito di Melbourne, primo dei 21 gran premi in programma. Sky trasmetterà live tutte le gare, di cui 17 in esclusiva, mentre le altre 4 andranno in chiaro su Tv8 e una su Rai 1 (il GP d’Italia del 2 settembre). Formula 1, Mondiale 2018: ...

Formula 1 - Ecco tutte le novità di Sky Sport F1 per il 2018 : Per il triennio 2018-2020, la Formula 1 in Italia sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky che ha svelato tutte le novità in cantiere per i propri abbonati.17 GP su 21 in diretta esclusiva. I primi 13 Gran Premi della stagione 2018 saranno trasmessi in diretta esclusiva su Sky Sport F1. I telespettatori che non hanno un abbonamento alla pay-tv, continueranno a poter assistere allo spettacolo della Formula 1 in differita di qualche ora, in ...

Formula E - Ecco la livrea della nuova monoposto Nissan : ... la nostra Nissan Leaf ha percorso più di quattro miliardi di chilometri a emissioni zero in tutto il mondo. Ora vogliamo portare questa grande maturità anche nel motorsport: la nostra nuova vettura ...

Formula E - Ecco la concept livery della Nissan : La Nissan è pronta allesordio nel Campionato ABB FIA Formula E: è stata presentata oggi al Salone di Ginevra la concept livery dalla colorazione grigia e nera e ispirata alleffetto Doppler basata sulla Gen 2 della monoposto che prenderà parte alla quinta stagione della categoria totalmente elettrica.Passaggio di testimone. Con la livrea appena svelata, fervono i preparativi in casa del colosso nipponico per lo sviluppo del nuovo ...

Formula1 - ecco le prime novità Mercedes : E' stata modificata l'ala anteriore, rispetto a quella precedente, nella zona degli endplate. Sono state eliminate le tre soffiature nella parte terminale ed è stato collocato un profilo di forma ...

DIRETTA / Test Formula 1 2018 Barcellona streaming video e tv : ecco Hamilton e Alonso! Classifiche tempi : DIRETTA Test Formula 1 Barcellona info streaming video e tv, classifica e tempi della quarta giornata di prove sul circuito del Montmelò per la stagione 2018.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:13:00 GMT)

DIRETTA / Test Formula 1 2018 Barcellona streaming video e tv : ecco le slick - Bottas primo! Classifiche tempi : DIRETTA Test Formula 1 Barcellona info streaming video e tv, classifica e tempi della quarta giornata di prove sul circuito del Montmelò per la stagione 2018.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 13:07:00 GMT)

Gare di Formula 1 in diretta streaming via internet : ecco F1 TV : Diversamente, il servizio gratuito, sarà disponibile "quasi in tutto il mondo" al lancio, come complemento al servizio a pagamento che risulta certamente più appetibile. A noi F1 TV Pro sembra un'...

NUOVA TORO ROSSO STR 13/ Formula 1 - presentazione streaming video e tv : ecco la vettura di Gasly e Hartley : Diretta presentazione della NUOVA TORO ROSSO STR 13: info streaming video e tv della cerimonia di svelamento della monoposto di Gasly e Hartley per la stagione 2018 della Formula 1.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 08:52:00 GMT)

Formula 1 - VJM11 - ecco la nuova Force India : Anche per la Sahara Force India F1 Team arriva il momento di accendere i riflettori sulla nuova VJM11: questa mattina, sulla pit-lane del circuito di Barcellona, il team anglo-Indiano ha svelato la sua nuova vettura per il Mondiale 2018 di Formula 1.In pista con un rookie. Con gran puntualità, alle ore 9 il semaforo verde darà il via alla prima giornata di test invernali. A scendere in pista con la vettura VJM11 sarà Nikita Mazepin, development ...

