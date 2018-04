Fisco | Zaia | in Veneto non ci sono addizionali Irpef aggiuntive ma solo tasse nazionali

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 aprile 2018) Venezia, 9 apr. (AdnKronos) – ‘Nel caso delè improprio parlare di ‘AddizionaleRegionale”, perché quella che i veneti devono pagare è esclusivamente l’Addizionale Nazionale, il cui intero gettito va a Roma, imposta dai diversi Governidi centrosinistra che sisucceduti, e chiamata ‘Regionale’ senza che di ‘Regionale’ ci sia nulla. “. Tiene a precisarlo il Presidente della Regione del, Luca, in relazione alla pubblicazione dell’analisi del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Commercialisti.‘Sarebbe corretto parlare di Addizionale Regionale se ilimponesse, oltre a quella Nazionale, anche l’Addizionale Aggiuntiva Regionale, cosa che non è mai accaduta da quandoPresidente ‘ aggiunge‘ fatto unico in Italia”.‘ Grazie a ...