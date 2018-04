Fiorentina - Pioli : Astori uno che ci credeva - raccogliamo i frutti anche del suo lavoro : ... i viola colpiscono con Benassi e Simeone , Video Gol, Roma-Fiorentina in diretta tv e live streaming gratis, dove vedere il match di Serie A oggi 7 aprile Sabatini confessa: 'Astori non mi perdonò ...

Fiorentina - Pioli : 'Stiamo dando tutto. Chiesa? Non conosco il futuro' : L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io Sport : 'Della Fiorentina dell'anno scorso sono rimasti pochi giocatori. L'obiettivo è gettare le basi per costruire una squadra migliore in futuro, ora cerchiamo di portare a casa il massimo. Io ...

Fiorentina - Pioli : "Astori ci credeva e ora raccogliamo i frutti" : Stefano Pioli commenta allora il momento positivo della sua squadra partendo da lui: Davide Astori: "Ci ha sempre visto lungo - dice il tecnico a Radio Anch'io Sport - È stato fra i primi a credere ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Meritato per voglia e determinazione» : ROMA - " Un successo molto importante visto il valore dei nostri avversari. Abbiamo avuto un buon approccio, nel primo tempo soffrendo il giusto: era inevitabile subire la voglia della Roma di ...

Roma-Fiorentina - Pioli : 'Un risultato straordinario - abbiamo onorato Astori' : A fine partita, sempre ai microfoni di Sky Sport, aveva parlato anche Gio Simeone: "Siamo uniti, ognuno corre per l'altro: sono orgoglioso dei miei compagni. Questa è una nuova Fiorentina nata per ...

Fiorentina dei miracoli. Pioli : "Dedicata ad Astori" : Un dramma nazionale che ha sconvolto tutto il mondo del calcio ma che ha dato la consapevolezza all'universo viola, di avere un nuovo obiettivo, quello di onorare al meglio la memoria del compagno di ...

Roma-Fiorentina 0-2 : gli uomini di Pioli nel dopo Astori non si fermano più. Espugnato anche l'Olimpico - Video e Gol - : Notizie sul tema Sabatini confessa: 'Astori non mi perdonò il mancato riscatto alla Roma' Roma-Fiorentina in diretta tv e live streaming gratis, dove vedere il match di Serie A oggi 7 aprile ...

Fiorentina - Pioli : 'Roma forte e motivata - ma vogliamo continuare a divertirci' : 'Nonostante le fatiche di Champions e il 4-1 subito a Barcellona che non le rende giustizia, sono sicuro che troveremo domani una Roma forte e motivata. Noi però stiamo bene come dimostrano gli ultimi ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Roma motivata. Chiesa? Ci mancherà» : FIRENZE - Out Chiesa , squalificato, e gli infortunati Badelj e Thereau. La Fiorentina è in emergenza ma si presenta nella tana della Roma con una striscia di 5 vittorie di fila. Così Stefano Pioli in ...

Serie A - Pioli : «Orgoglioso di allenare la Fiorentina» : UDINE - A un mese dalla scomparsa di Davide Astori , la Fiorentina recupera la gara contro l'Udinese e vince di misura. Stefano Pioli parla anche del suo ex capitano durante la conferenza stampa post ...

Fiorentina - Pioli : 'A Udine ci serviranno forze fresche' : La Fiorentina torna domani a Udine per il recupero della gara del 4 marzo scorso, quella che all'improvviso, con la morte del capitano Davide Astori , ha sconvolto l'ambiente viola. L'allenatore ...

Fiorentina - Pioli : “a Udine servono forze fresche” : La Fiorentina torna domani a Udine per il recupero della gara del 4 marzo, poi rinviata per il dramma della scomparsa di Davide Astori. L’allenatore Stefano Pioli, prima della partenza per il Friuli, ha rilasciato solo una breve dichiarazione ai microfoni di ViolaChannel, annunciando qualche cambiamento rispetto a domenica. “La squadra sta dando buone risposte, è un gruppo disponibile – ha detto -. Contro il Crotone abbiamo ...

Fiorentina - Pioli : 'Udine trasferta difficile'. Saponara : 'Chissà cosa proveremo' : FIRENZE - La trasferta di Udine 'è difficilissima. E' inevitabile che i nostri avversari daranno l'anima per fermare la loro striscia negativa, ma è altrettanto vero che noi vogliamo fare di tutto per ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Chiesa ha un grande avvenire» : FIRENZE - "Abbiamo un grande spirito di gruppo. Vogliamo sempre dare il massimo, in ogni incontro. Questa è una bella dote. Ho a disposizione un buon gruppo" . Il tecnico della Fiorentina , Stefano ...