Fiorentina | Biraghi e un tatuaggio per Davide Astori | ' Sempre con me'

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Fiorentina : Kolarov vs Biraghi. Quote - ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Fiorentina: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti. Turnover per Di Francesco in vista della Champions League, squalificato Chiesa tra i viola(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 14:50:00 GMT)

Pagelle Fiorentina-Chievo 1-0 : bomber Biraghi : Pagelle Fiorentina-Chievo – La Fiorentina porta a casa 3 punti importanti, superando il Chievo Verona di Maran grazie ad un bolide di Biraghi ad inizio incontro. La Viola adesso torna a farsi viva in zona Europa anche se sarà una vera e propria impresa rincorrere le squadre che la precedono. Al Franchi si è distinto di certo Biraghi in chiave Pagelle, molto attento anche il portiere Sportiello dopo qualche polemica nelle scorse settimane. ...

Gol Biraghi : che bomba del terzino della Fiorentina [VIDEO] : Gol Biraghi – Il terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha portato in vantaggio la squadra di mister Pioli contro il Chievo Verona. Il calciatore mancino ha scagliato una bomba verso la porta di Sorrentino, sorprendendolo in maniera netta. Un tiro potente e preciso sul quale non ha potuto nulla l’estremo difensore del Chievo Verona di Maran. Ecco dunque il video della rete con la quale Biraghi ha portato in vantaggio ...

Atalanta Fiorentina - risultato live 1-1 - streaming video e tv : tentativo di Biraghi : Diretta Atalanta Fiorentina: info streaming video e tv, all'Atleti Azzurri d'Italia sono in palio punti importanti per l'Europa , Serie A, .

