Figuraccia per lo chef Gordon Ramsey | il suo piatto ' distrutto' dal cuoco thai

“Copriti subito!”. Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi nel ciclone. Si presenta in studio così e nessuno la perdona. L’ultima ‘Figuraccia’ di questa sciagurata edizione : Non bastavano le polemiche sull’Isola, la lite furiosa tra Amaurysz, Francesca Cipriani e Simone Barbato. Sul bancone degli imputati adesso finisce anche Alessia Marcuzzi. E dire che fino a oggi Alessia era stata una delle poche salvate da pubblico e addetti ai lavori, capace di mantenere il sorriso anche nei momenti in cui il programma sembrava prossimo ad affondare. Ieri sera però anche l’invulnerabilità di Alessia è caduta. Colpa di ...

“A letto si crede un dio - ma la verità è che…”. Bomba sul supervip : Figuraccia! La sua famosa e bellissima ex esce allo scoperto e racconta di com’era l’intimità tra loro due : emergono particolari davvero scomodi… E ora la sua fama? : È una delle tante “scaricate” da Cristiano Ronaldo. Ma di lei si è parlato a lungo, prima, durante e dopo. Come l’ha lasciata? Con un sms dopo un anno di fidanzamento: da allora ha giurato vendetta al fantasista portoghese del Real Madrid. A quasi dieci anni dalla fine della loro relazione, Nereida Gallardo non risparmia frecciate al veleno contro il campione. “A letto si crede un dio, ma dopo una volta si ...

“Smascherato Daniele Bossari”. Figuraccia! Isola - Striscia colpisce ancora. Il retroscena (con tanto di prove) sull’opinionista : “Ora abbiamo capito perché è così aggressivo in studio…” : E anche Daniele Bossari finisce nel mirino di Striscia la notizia. Che,questa almeno è l’impressione, ha preso a cuore più degli altri anni l’Isola dei Famosi. Merito (o colpa), certo, del cosiddetto canna-gate, esploso dopo l’accusa choc in diretta di Eva Henger a Francesco Monte, reo, ad avviso della ex diva hard, di aver fumato marijuana nella villa dove i naufraghi hanno trascorso qualche giorno prima ...

Federica Panicucci - ‘agguato’ in strada. Striscia colpisce duro. Prima la Figuraccia delle parolacce fuori onda - poi per la conduttrice un’altra umiliazione : Ancora una volta è ”Striscia la notizia” a mettere nei guai una star grazie al temutissimo ”fuori onda”. Protagonista della figuraccia la bella Federica Panicucci: martedì 14 febbraio va in onda Mattino Cinque su Canale 5, con i due conduttori, Francesco Vecchi, giornalista, impegnato sul fronte news e la bionda conduttrice. Vecchi sta conducendo in studio un dibattito sulle contestazioni a Giorgia Meloni, a ...

“Baglioni chi? È una cantante?”. Figuraccia epica : Claudio bistrattato così. Sanremo - il super ospite mostra un’ignoranza clamorosa - poi ci mette una pezza - ma il video diventa subito virale : Il Festival di Sanremo è gara, competizione, ma anche spettacolo. Ogni anno la kermesse canora tira fuori dei grandi successi e insieme ai brani in concorso, sul palco dell’Ariston sfilano anche nomi importanti della musica internazionale. Nella seconda puntata abbiamo visto e apprezzato l’esibizione di Sting e Shaggy e per il prossimo appuntamento gli amanti della musica stanno aspettando l’arrivo di James Taylor, ...